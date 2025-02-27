شكرا لقرائتكم خبر عن لقاءات قوية في ثانى أيام بلاي أوف ربع نهائي دوري رجال الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

يقام علي مدار اليوم الأربعاء ، لقاءات قوية علي صعيد ثانى أيام بلاي أوف ربع نهائي دوري رجال الكرة الطائرة للموسم المحلي 2024-2025 .

تشهد هذه الجولة لقاءات بين كلا من، سبورتنج مع الاتحاد السكندري و بتروجت مع القناة والزمالك مع طلائع الجيش والأهلي مع سموحة .

أما علي صعيد مسابقات السيدات ، فاز فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلي على نظيره سبورتنج بنتيجة 3-0 فى فاصلة تحديد المتأهل لنهائى دورى السيدات للموسم المحلى 2024- 2025 على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

بهذه النتيجة تأهل الأهلي لمواجهة الزمالك في بلاي أوف النهائي.