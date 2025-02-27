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لقاءات قوية في ثانى أيام بلاي أوف ربع نهائي دوري رجال الطائرة

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لقاءات قوية في ثانى أيام بلاي أوف ربع نهائي دوري رجال الطائرة

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهد

الخميس، 27 فبراير 2025 03:00 ص

يقام علي مدار اليوم الأربعاء ، لقاءات قوية علي صعيد  ثانى أيام بلاي أوف ربع نهائي  دوري رجال الكرة الطائرة للموسم المحلي 2024-2025 .

تشهد هذه الجولة لقاءات بين كلا من،  سبورتنج مع الاتحاد السكندري و بتروجت مع القناة والزمالك مع طلائع الجيش والأهلي مع سموحة .

أما علي صعيد مسابقات السيدات ، فاز فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلي على نظيره سبورتنج بنتيجة 3-0 فى فاصلة تحديد المتأهل لنهائى دورى السيدات للموسم المحلى 2024- 2025 على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

بهذه النتيجة تأهل الأهلي لمواجهة الزمالك في بلاي أوف النهائي.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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