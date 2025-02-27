شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك وزد في الدورى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لمواجهة نظيره زد في إطار منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدورى الممتاز، دورى nile.

موعد مباراة الزمالك وزد والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك أمام زد في السابعة من مساء اليوم الخميس ضمن منافات الجولة السادسة عشر، بإستاد القاهرة، حيث انطلقت مباريات الأسبوع الـ 16 أمس الأربعاء، وتستمر حتى الجمعة، ومن المقرر أن تنقل قنوات أون سبورت مباراة الزمالك وزد، مع وجود ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم التحليل الكروى.

نتيجة اخر مباراة للزمالك وزد فى الدورى

ويسعى البرتغالى جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق للفوز أمام زد، ليحقق أول فوز له مع الفريق منذ تولى المهمة الفنية، حيث تعادل في أول مباراتين له مع الفريق أمام بتروجت 1-1 وكذلك الأهلى بنفس النتيجة، وكانت اخر مباراة خاضها الزمالك فى الدورى أمام الأهلى انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق، بينما فاز زد على غزل المحلة بهدفين دون رد.

ترتيب الزمالك وزد فى الدورى

يدخل الزمالك المباراة في المركز الثالث برصيد 28 نقطة بعد أن خاض 15 مباراة ، حقق الفوز في 8 مباريات، وتعادل في 4 مباريات ، وخسر 3 مواجهات، بينما يحتل زد المركز التاسع برصيد 19 نقطة، بعد أن خاض 15 مباراة حقق الفوز في 4 مباريات وتعادل في 7 مواجهات و خسر في 4 منها.