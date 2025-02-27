الامارات | كلباء يتألق في دوري الكاراتيه العالمي للشباب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تألق أبطال نادي كلباء في الدوري العالمي للكاراتيه الذي أقيم بمجمع زايد الرياضي في الفجيرة، بعد تتويج إياد عبدالحميد بالميدالية الذهبية في «الكوميتيه» لوزن فوق 55 كيلوغراماً لفئة تحت 14 عاماً، بفوزه على لاعبين مصنّفين عالمياً، فيما تألق فيصل الخالدي بحصوله على المركز الخامس في منافسات «كوميتيه الشباب» لوزن فوق 70 كيلوغراماً، بتفوقه على لاعبين من طاجيكستان وإيطاليا وبولندا، ما عزز فرصه في التأهل إلى أولمبياد الشباب في السنغال العام المقبل، فضلاً عن انتصارات أخرى للاعب محمد محمود.

بدوره، قال رئيس مجلس إدارة النادي، راشد الكندي، في تصريحات صحافية: «أشكر اللاعبين والجهازين الفني والإداري على الجهود الكبيرة التي بذلوها في الدوري العالمي للكاراتيه، والإنجازات التي تحققت والأداء الفني المميز».