الامارات | علي عيد: العروبة سيقاتل للبقاء في «المحترفين» حتى آخر رمق

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكّد لاعب العروبة، علي عيد، أن فريقه لن يستسلم حتى آخر رمق ضمن دوري المحترفين لكرة القدم، وسيظل يتمسك بأمل البقاء رغم صعوبة المهمة، مشيراً إلى أن العروبة كان يبحث عن الفوز أمام شباب الأهلي في الجولة الـ17 من الدوري، وكان قريباً من تحقيق نتيجة إيجابية بعد أن حافظ على التعادل في الشوط الأول.

وحافظ فريق العروبة على التعادل في الشوط الأول حتى الدقيقة 54، إذ نجح شباب الأهلي في إحراز هدفه الأول، ثم أضاف الهدف الثاني في الدقيقة 82، لينفرد شباب الأهلي بصدارة الدوري، ويبقى العروبة في قاع الجدول برصيد ثلاث نقاط.

وقال علي عيد لـ«الإمارات اليوم»: «هذه هي كرة القدم، خسرنا أمام فريق كبير وكنا نداً قوياً في أول 60 دقيقة، ولكن لايزال هناك العديد من المباريات، وبإذن الله سنحقق نتائج إيجابية ونعوض ما فاتنا».

وأضاف: «مادامت هناك مباريات، فالأمل موجود، كرة القدم من وجهة نظري توفيق قبل أي شيء، فريق شباب الأهلي حصل على فرصتين حقق منهما هدفين، حاولنا الحفاظ على النتيجة ولعبنا على الكرات المرتدة، لكن هناك فارق إمكانات، نبارك لفريق شباب الأهلي، ومن جانبنا سنحاول القتال واللعب حتى الرمق الأخير لتعويض النتائج السلبية التي تعرضنا لها».

ونجح علي عيد في اللعب مع فريقه خلال سبع مباريات في بطولة الدوري، أحرز خلالها هدفاً واحداً.