الامارات | «كأس الصالات» يقترب من البطائح أمام خورفكان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يلتقي البطائح وخورفكان، في السابعة مساء اليوم، بالصالة الرياضية لنادي خورفكان، في إياب الدور النهائي، لتحديد هوية بطل كأس الإمارات لكرة قدم الصالات التي ينظمها اتحاد كرة القدم.

وكانت مباراة الذهاب أسفرت عن فوز البطائح بنتيجة 6-3، إذ يكفيه التعادل للفوز بالبطولة، فيما يبحث خورفكان عن الفوز بفارق أربعة أهداف لنيل اللقب.

وكان البطائح وصل إلى النهائي بعد فوزه على فريق «الإقامة وشؤون الأجانب - دبي» ذهاباً وإياباً (6-2 و5-2)، بينما صعد خورفكان للنهائي بفوزه على دبا الحصن (6-1 و3-2).