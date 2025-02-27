الامارات | لاعب الظفرة الغاني ليونارد يعتنق الإسلام

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي الظفرة الرياضي الثقافي اعتناق لاعبه، المدافع الغاني ليونارد أوفور، الدين الإسلامي، ليكون اسمه الجديد «مالك».

وأوضح النادي، في بيان، أن اللاعب الغاني مالك «رافقه لاعبا الفريق ريان يسلم ومنصور الحربي عند النطق بالشهادتين، وإكمال إجراءات إسلامه عبر الخدمات الإلكترونية بدائرة القضاء».

وتقدم النادي بالشكر لزملاء اللاعب في الفريق، على دورهم وسلوكهم اللذين أسهما في ترغيب اللاعب في الإسلام، مؤكداً أن إعلان اللاعب إسلامه يأتي في «عام المجتمع» ليؤكد وحدة النسيج الاجتماعي داخل دولة الإمارات.

. رافقه اللاعبان ريان يسلم ومنصور الحربي عند النطق بالشهادتين، وإكمال إجراءات إسلامه عبر الخدمات الإلكترونية بدائرة القضاء.