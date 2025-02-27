الامارات | «كلاسيكو أبوظبي» يلمع في «العين».. ويُغري الوحدة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سيكون استاد آل نهيان مسرحاً لـ«كلاسيكو أبوظبي» بين الوحدة والعين، في الساعة 20:15 من مساء اليوم، في قمة الجولة الـ18 من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، فيما يستقبل عجمان نظيره النصر في التوقيت ذاته، ويلتقي البطائح مع كلباء في الساعة 17:35.

وتكتسب مباراة الوحدة والعين أهمية كبرى للفريقين الساعيين إلى انتزاع المركز الثالث في جدول الترتيب العام، واستعادة الثقة التي تأرجحت كثيراً على مستوى الموسم الحالي.

ويأمل العين تكريس أفضليته على غريمه التقليدي الوحدة، خلال المواجهات الـ31 التي جمعتهما في دوري المحترفين، متفوقاً بـ16 انتصاراً مقابل تسعة فقط للعنابي، في حين حضر التعادل بينهما في ست مناسبات.

ويحاول الوحدة والعين استعادة الثقة في ما تبقى لهما من مشوار في الدوري هذا الموسم، بعدما ودّعا المسابقات المحلية كافة التي خاضاها على صعيد بطولتَي كأس رئيس الدولة وكأس المحترفين، ليبقى المركز الثالث آخر طموحات كل فريق بعد تقلّص حظوظهما في المنافسة على اللقب الذي بات قريباً من نادي شباب الأهلي.

البطائح - كلباء

سيخوض مدرب البطائح، الإيراني فرهاد مجيدي، المواجهة الأولى أمام فريقه السابق كلباء، الذي أقاله في الموسم الماضي على خلفية النتائج السلبية.

المفارقة أن مجيدي أُقيل بعد خسارته (1-2) أمام البطائح «فريقه الحالي»، في الجولة الـ15 من دوري الموسم الماضي.

ويخوض الفريقان المواجهة وسط ظروف متباينة، إذ يدخل البطائح المواجهة وسط معنويات عالية بعدما تمكن في الجولة الماضية من الفوز على الشارقة بهدف من دون رد، وابتعد خطوة كبيرة عن صراع الهبوط، ليرتفع رصيده إلى 15 نقطة مبتعداً بفارق خمس نقاط عن دبا الحصن صاحب المركز الـ13.

في المقابل، فإن كلباء لا يمر بأفضل أحواله، بعدما استقبل خسارتين متتاليتين أمام العين وخورفكان، جمّدتا رصيده عند 21 نقطة ليتراجع إلى المركز التاسع.

عجمان - النصر

يأمل عجمان مواصلة سلسلة انتصاراته عندما يستضيف النصر، الساعي إلى إيقاف سلسلة نتائجه السلبية التي تسببت في تراجعه إلى المركز السابع برصيد 26 نقطة، إذ لم يتمكن من تحقيق الفوز في آخر ثلاث مباريات خاضها في المسابقة بالتعادل في مباراة والخسارة أمام الوصل والجزيرة.

وكان عجمان قد نجح في العودة من أرض دبا الحصن بفوز ثمين بهدف نظيف، حمل توقيع مهاجمه المغربي وليد أزارو، الذي استعاد ذاكرة التهديف بعد فترة طويلة ليرفع رصيده إلى 21 نقطة في المركز الثامن.

وتحمل مواجهة الليلة بين عجمان والنصر الرقم 26 منذ انطلاق دوري المحترفين، وتبدو المواجهات بينهما متكافئة إلى حد بعيد، بعدما تغلب «البرتقالي» في ثماني مناسبات مقابل 11 للنصر، وحضر التعادل في ست مرات.

. عجمان يأمل مواصلة سلسلة انتصاراته عند استضافته النصر.