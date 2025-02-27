الامارات | مدرب الوحدة: مواجهة العين حساباتها مختلفة عن منافسة اللقب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكّد مدرب الوحدة، السلوفيني داركو ميلانيتش، أهمية مواجهة العين في الجولة الـ18 من دوري أدنوك للمحترفين، اليوم، على استاد آل نهيان في أبوظبي، مشيراً إلى أن المباراة حساباتها مختلفة عن المنافسة على اللقب.

وقال ميلانيتش لـ«الإمارات اليوم» إن الوحدة يدخل اللقاء بتركيز كبير، موضحاً: «نعلم أهمية وصعوبة المباراة، خصوصاً أنها (كلاسيكو) بين الفريقين، واللقاء يحظى دائماً بمتابعة جماهيرية، حتى في حال ابتعادهما عن المنافسة على صدارة الترتيب».

وأوضح: «كما ذكرت نتائج العين في الفترة الماضية، ليست مؤشراً إلى شكل اللقاء، حيث إنه يظل من الفرق القوية، ويضم في صفوفه مجموعة من اللاعبين المميّزين، كما أنه يقوده مدرب جيد جداً».

وأضاف: «تركيزنا يجب أن يكون على أنفسنا، رغم أننا لم نحصل على فرصة كافية للاستعداد للمباراة، خصوصاً أننا لعبنا الأحد الماضي، لذلك كان تركيزنا على استشفاء اللاعبين وتجهيزهم بدنياً مع الاهتمام ببعض الجوانب الفنية والتكتيكية خلال التدريبات».

وأشار المدرب السلوفيني إلى أن الوحدة يأمل أن يواصل انتصاراته بعدما حقق الفوز في مباراتين متتاليتين على كل من خورفكان وبني ياس، وقال: «سعداء بالتأكيد بتطور أداء الفريق، والفوز في المباراتين الماضيتين، ونسعى إلى استغلال ذلك بشكل جيد، في مواصلة انتصاراتنا عندما نلعب أمام العين».

وتحدث عن مباراة «العنابي» الماضية أمام بني ياس، وقال: «حققنا انتصاراً مهماً جداً، إذ إننا لعبنا بشكل جيد في الشوط الأول، وكان لدينا العديد من الفرص لإحراز الأهداف، وأحرزنا هدفين، قبل أن نضيف الهدف الثالث في الشوط الثاني».

وواصل: «حصلنا على ثلاث نقاط مهمة، لكنها لم تكن سهلة أمام فريق قوي ظهر بشكل جيد جداً في المباريات الماضية، لذلك فالفوز بثلاثة أهداف من دون رد لا يعني أننا حققنا فوزاً سهلاً».

وأشاد ميلانيتش بأداء لاعبي الوحدة، وقال: «راضٍ عن أداء اللاعبين في الفترة الماضية، حيث إن الفريق يضم مجموعة كبيرة من اللاعبين الشباب، وهو أمر جيد، ويؤكد أن الوحدة يمتلك القدرة على التطور بحصول هؤلاء اللاعبين على المزيد من الخبرات في الفترة المقبلة».

وشدد مدرب «العنابي» على أن الفريق سيخوض مجموعة من المباريات القوية، وقال: «الدور الثاني دائماً تكون مبارياته أصعب لأن المنافسة تتضح بشكل أكبر على اللقب، والأمر نفسه بالنسبة إلى الأندية التي ترغب في الابتعاد عن الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى، لذلك جميع المباريات صعبة، وبالنسبة لنا نسعى إلى مواصلة التقدم في لائحة الترتيب، والصعود إلى المركز الثالث».

داركو ميلانيتش:

. اللقاء يحظى دائماً بمتابعة جماهيرية، حتى في حال ابتعاد الفريقين عن الصدارة.

. نتائج العين في الفترة الماضية ليست مؤشراً إلى شكل اللقاء.