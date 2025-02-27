الامارات | سيليتش يواصل مفاجآته في «تنس دبي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصل اللاعب الكرواتي المخضرم، مارين سيليتش (المُصنّف 187 عالمياً)، مفاجآته في بطولة «سوق دبي الحرة» لتنس الرجال، بعدما أطاح بالأسترالي ألكسي بوبيرن (المُصنّف 27 على العالم)، بمجموعتين لمجموعة بواقع (5-7 و6-3 و6-4)، أمس، ضمن دور الـ16 في البطولة المقامة حالياً بنسختها الـ33 على ملاعب «سوق دبي الحرة» في دبي، ويبلغ إجمالي جوائزها 3.7 ملايين دولار، واحتاج سيليتش (31 عاماً) إلى ساعتين و15 دقيقة لتخطي بوبيرن، وحجز مقعده في الدور ربع النهائي الذي ينطلق اليوم، وكان سيليتش قد فجّر مفاجأة في أول أدوار النسخة الحالية، بفوزه على الأسترالي أليكس دي مينور (المُصنّف الثامن عالمياً) بمجموعتين لواحدة (6-2 و3-6 و6-3).