الامارات | الشارقة يفرض صدارة ثلاثية في دوري اليد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فرض فريق الشارقة نفسه شريكاً ثالثاً في صدارة دوري كرة اليد، إلى جانب مليحة وشباب الأهلي، برصيد 17 نقطة لكل منها، عقب فوزه، أول من أمس، على مضيفه الوصل بنتيجة (31-20)، في لقاء مؤجل ضمن الجولة السابعة من الدور التمهيدي.

وأدت خسارة الوصل إلى تراجعه للمركز الخامس برصيد 13 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن النصر في المركز الرابع، ويحتل دبا الحصن المركز السابع برصيد 11 نقطة، لكن من خمس مباريات، في ظل وجود مباريات مؤجلة له جراء مشاركته في بطولة الأندية الخليجية، فيما يتذيّل الوحدة الترتيب في المركز الثامن والأخير برصيد سبع نقاط.

واتضحت أفضلية الشارقة في لقاء الوصل، بعد أن تمكّن «الملك» من إنهاء الشوط الأول متقدماً بفارق ثلاثة أهداف بنتيجة 14-11، قبل أن يكمل المهمة ويوسع الفارق في مجريات الشوط الثاني (31-20).