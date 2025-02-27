كأس إسبانيا: ريال مدريد يضع قدما في المباراة النهائية

الرياص - اسماء السيد - مدريد : وضع ريال مدريد قدما في المباراة النهائية لمسابقة كأس إسبانيا في كرة القدم بفوزه الثمين على مضيفه ريال سوسييداد 1 0 الأربعاء على ملعب "أنويتا" في سان سيباستيان في ذهاب نصف النهائي.

وسجل المهاجم البرازيلي الواعد إندريك (18 عاما) هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 19.

ويلتقي الفريقان إيابا في الأول من نيسان/أبريل المقبل على ملعب سانتياغو برنابيو.

وكان برشلونة سقط في فخ التعادل امام ضيفه اتلتيكو مدريد 4 4 الثلاثاء في مباراة ذهاب نصف النهائي الاول، وسيلتقي الفريقان إيابا في الثاني من نيسان/أبريل على ملعب "ميتروبوليتانو" في العاصمة، بعد المواجهة بينهما في الدوري في المرحلة الثامنة والعشرين في 16 آذار/مارس.

وحقق النادي الملكي الأهم في مباراة خاضها في غياب العديد من ركائزه الأساسية أبرزها هدافه الدولي الفرنسي كيليان مبابي بسبب عملية جراحية لإزالة ضرس العقل ولاعب وسطه الدولي الاوروغوياني فيديركو فالفيردي حيث قرر المدرب الايطالي كارلو أنشيلوتي إراحته على غرار حارس المرمى البلجيكي العملاق ثيبو كورتوا بالنظر الى المباريات المهمة التي تنتظر النادي الملكي خصوصا دربي العاصمة في ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا والذي سيقام ذهابا الثلاثاء المقبل.

وأبقى أنشيلوتي على المهاجم البرازيلي الاخر رودريغو على دكة البدلاء الى جانب القائد المخضرم الدولي الكرواتي لوكا مودريتش، فيما عاد لاعب الوسط الدولي الانكليزي جود بيلينغهام الى التشكيلة بعد غيابه عن المباراة الاخيرة في "الليغا" ضد جيرونا بسبب الإيقاف لمباراتين حيث سيغيب عن المباراة المقبلة أيضا في الدوري ضد ريال بيتيس في المرحلة السادسة والعشرين.

هدف رائع لإندريك

وكان ريال سوسييداد البادئ بالتهديد بتسديدة قوية لجناح ريال مدريد السابق الدولي الياباني تاكيفوسا كوبو تصدى لها حارس المرمى الدولي الأوكراني أندري لونين (4).

وردّ بيلينغهام برأسية من مسافة قريبة اثر ركلة ركنية مرت بجوار القائم الايمن (9).

ونجح إندريك في افتتاح التسجيل للنادي الملكي عندما تلقى كرة خلف الدفاع من بيلينغهام فهيأها لنفسه من دون رقابة وتوغل داخل المنطقة قبل أن يتابعها بخارج قدمه اليمنى على يسار الحارس أليكس ريميرو (19).

وكاد برايس منديس أن يدرك التعادل بتسديدة قوية من حافة المنطقة أبعدها لونين بيديه قبل أن يشتتها المدافع فران غارسيا (22).

وأهدر القائد ميكل أويارسابال فرصة سهلة لادراك التعادل عندما تلقى كرة داخل المنطقة فتلاعب بالمدافع الفرنسي أوريليان تشواميني وسددها برعونة تصدى لها لونين (27).

وكاد البرازيلي فينيسيوس جونيور أن يفعلها اثر تلقيه كرة على طبق من ذهب من بيلينغهام داخل المنطقة فسددها بيمناه لكن الحارس ريميرو أبعدها الى ركنية (28).

وتابع لونين تألقه بإبعاده تسديدة قوية لأويارسابال من داخل المنطقة (43).

وتوقفت المباراة لمدة ثلاث دقائق في الوقت بدل الضائع بسبب هتافات عنصرية لجماهير النادي الباسكي فحذرت إدارة الملعب المشجعين عبر شاشته العملاقة قبل أن يستأنف اللعب من دون أي تغيير في النتيجة.

واندفع ريال سوسييداد بقوة في الشوط الثاني وكاد أويارسابال أن يدرك التعادل بضربة رأسية من مسافة قريبة ارتدت من لونين إلى كوبو الذي سددها قوية أبعدها الحارس الأوكراني الى ركنية (50).

وحرمت العارضة إندريك من الهدف الثاني عندما ردت تسديدته القوية من داخل المنطقة إلى خارج الملعب (52).

وأنقذ ريميرو مرماه من هدف ثان عندما تصدى لتسديدة قوية لبيلينغهام من خارج المنطقة اثر تمريرة بالكعب من إندريك (82)، ثم تابع تألقه بتصديه لتسديدة المدافع الالماني روديغر من مسافة قريبة بعد دربكة أمام المرمى عقب الركلة الركنية (83).

وأنقذ ريميرو مرماه من هدف ثان في الدقيقة 87 بإبعاده بصعوبة تسديدة قوية لبيلينغهام من خارج المنطقة.