بطولة إنكلترا: ليفربول يحلّق منفردا في الصدارة بفارق 13 نقطة عن أرسنال

الرياص - اسماء السيد - لندن : ابتعد ليفربول المتصدر بفارق 13 نقطة عن وصيفه أرسنال الجريح مستفيدا من فوزه على ضيفه نيوكاسل يونايتد 2 0، وتعادل "الغانرز" سلبا مع مضيفه نوتنغهام فوريست الأربعاء في المرحلة السابعة والعشرين في الدوري الانكليزي لكرة.

وعاد قطبا مدينة مانشستر، سيتي حامل اللقب ويونايتد المنقوص، إلى سكة الانتصارات بفوز الاول على مضيفه توتنهام 1 0 والثاني على ضيفه إيبسويتش 3 2.

على ملعب أنفيلد في ليفربول يدين صاحب الارض بفوزه الى المجري دومينيك سوبوسلاي (11) والأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر بعد مجهود فردي رائع من المصري محمد صلاح (63) صاحبي الهدفين، فرفع رصيده إلى 67 نقطة في الصدارة متقدما بفارق 13 نقطة عن أرسنال.

ورغم انتهاء سلسلة من 8 مباريات لصلاح هز خلالها الشباك، إلا انه مرر كرته الـ 22 الحاسمة هذا الموسم ليساهم في فوز فريقه.

وهو الفوز الثاني تواليا لليفربول تحت ناظري مدربه الهولندي أرنه سلوت الموقوف لمباراتين بعد أحداث دربي "مرسيسايد" أمام إيفرتون، بعد انتصاره على سيتي 2 0 في المرحلة الماضية، والـ20 له هذا الموسم مقابل 7 تعادلات وهزيمة.

واستعد ليفربول بأفضل طريقة ممكنة لاستحقاقه القاري المهم أمام باريس سان جرمان الفرنسي في ثمن نهائي مسابقة دوري ابطال أوروبا في الخامس من آذار/مارس المقبل، إضافة إلى مواجهته مجددا مع نيوكاسل في نهائي كأس الرابطة بعد قرابة الاسبوعين.

في المقابل، مُنيت آمال أرسنال في المنافسة على اللقب والبقاء على مقربة من الـ"ريدز" الذين خاضوا مباراة أكثر، بنكسة معنوية بعدما عاد من ملعب "سيتي غراوند" بنقطة يتيمة.

ورغم استحواذ أرسنال على الكرة في الشوط الاول بنسبة 64 في المئة إلا أنه فشل في هز شباك مضيفه، في حين كانت أخطر فرصه تسديدة لمدافعه الإيطالي ريكاردو كالافيوري ردها القائم (24).

هالاند العائد من الاصابة يقود سيتي للفوز

وقاد المهاجم النروجي إرلينغ هالاند العائد من الاصابة فريقه سيتي حامل اللقب في المواسم الأربعة الماضية الى الفوز على توتنهام بتسجيله هدف اللقاء في الدقيقة 12.

وعاد هالاند إلى الملاعب بعد تعافيه من اصابة في الركبة تعرض لها في الفوز على نيوكاسل 4 0 وغيابه عن المباراتين الاخيرتين لفريقه في الخسارتين أمام ريال مدريد الاسباني 1 3 في إياب الملحق المؤهل إلى ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا وليفربول 0 2 في الدوري.

واستعاد سيتي المركز الرابع برصيد 47 نقطة متأخرا بفارق نقطة عن نوتنغهام الثالث ومتقدما بفارق نقطة عن تشلسي الخامس الفائز على ساوثمبتون برباعية نظيفة الثلاثاء.

وزجّ غوارديولا بتشكيلة هجومية مع الرباعي هالاند والمصري عمر مرموش والبرازيلي سافينيو والبلجيكي جيريمي دوكو، فكان على قدر الآمال حيث منح المهاجم النروجي التقدم لفريقه بعد التمريرة الخامسة هذا الموسم من دوكو تابعها بسهولة في الشباك خدعت الحارس الإيطالي غولييلمو فيكاريو (12).

وهو الهدف الـ20 لهالاند هذا الموسم في 26 مباراة له في الدوري.

وكاد دوكو أن يضيف الثاني إلّا أن الحارس فيكاريو تصدى لتسديدته الزاحفة (21)، قبل أن يمرر البلجيكي كرة إلى البرازيلي سافينيو عند علامة الجزاء سددها فوق المرمى (28).

ومرة جديدة مرر دوكو كرة إلى هالاند سددها بقدمه اليسرى وجدت فيكاريو في طريقها (30).

وحاول الاوروغوياني رودريغو بنتاكور لاعب وسط توتنهام في الشوط الثاني برأسية وجدت الحارس البرازيلي إيدرسون لها في المرصاد (63).

وأجرى غوارديولا تبديلين ردا على 4 تبديلات لمدرب توتنهام، فأخرج مرموش والإسباني نيكو غونزاليس وأدخل فيل فودن والبرتغالي برناردو سيلفا بدلا منهما (74).

واعتقد هالاند انه حسم النتيجة لفريقه في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني بعد تبادل للكرة مع البديل البرتغالي برناردو سليفا أنهاه في المرمى، لكن حكم الفيديو المساعد "في ايه آر" ألغاه بسبب لمسة يد على النروجي.

وماغواير يُعيد يونايتد للانتصارات

وعاد يونايتد المنقوص بدوره إلى سكة الانتصارات بعد ثلاث مباريات لم يذق خلالها طعم الفوز بتغلبه على ضيفه إيبسويتش 3 2.

ورفع يونايتد الذي كان خسر أمام كريستال بالاس 0 2 وتوتنهام 0 1 وتعادل مع إيفرتون 2 2 بعدما كان متأخرا بهدفين، رصيده إلى 33 نقطة في المركز الرابع عشر.

وتقدم إيبسويتش عبر جادين فايلودجين بيدايس بعد خطأ فادح من الوافد الجديد الشاب الدنماركي باتريك دورغو (20 عاما) في اعادة الكرة إلى حارس مرماه الكاميروني أندريه اونانا الذي خرج من مرماه (4)، وعادل يونايتد النتيجة بفضل هدف عكسي من المصري سام مرسي خطأ في مرمى فريقه (22)، قبل أن يمنح المدافع الهولندي ماتيس دي ليخت التقدم للشياطين الحمر (26).

وتلقى يونايتد ضربة معنوية بطرد دورغو بالبطاقة الحمراء بعد خطأ على أومري هوتشينسون (43) فاستفاد الضيوف من النقص العددي وأدركوا التعادل بالهدف الشخصي الثاني للمهاجم فايلودجين بيدايس (45+2).

وأعاد المدافع هاري ماغواير التقدم لاصحاب الارض مع بداية الشوط الثاني برأسية بعد ركنية نفذها البرتغالي برونو فرنانديش (47).

وتعادل برنتفورد مع ضيفه إيفرتون 1 1.