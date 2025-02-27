شكرا لقرائتكم خبر عن بيسيرو يضم أحمد فتوح وناصر ماهر لقائمة الزمالك أمام زد والان مع تفاصيل الخبر

قرر البرتغالى جوزيه بيسيرو المدير الفني لفريق الزمالك ضم ناصر ماهر وأحمد فتوح لقائمة مباراة زد المقرر لها في السابعة مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويعود ناصر ماهر إلى قائمة الزمالك بعد انتهاء مدة إيقافه بعد تعرضه للطرد في مباراة الإسماعيلي كما ينضم أحمد فتوح بعد تعافيه من الإصابة والتي تسببت في غيابه عن مباراة القمة أمام الأهلي بالجولة 15.

بينما يستمر غياب محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الزمالك عن مباراة فريقه أمام زد المقرر لها اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري Nile".

وقرر البرتغالى جوزيه بيسيرو المدير الفني لفريق الزمالك استبعاد اللاعب من مباراة زد المقرر لها اليوم الخميس بسبب عدم الجاهزية.