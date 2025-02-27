شكرا لقرائتكم خبر عن مباراتان فى افتتاح الجولة السادسة عشر من مسابقة دورى نايل والان مع تفاصيل الخبر

تنطلق اليوم مباريات الجولة السادسة عشر من قطار دورى نايل بمواجهتين غاية في القوة والندية خاصة وأنها تجمع بين أهل القاع الباحثين عن جمع أكبر عدد من النقاط في المرحلة الأولى من المسابقة من أجل البناء عليهم في المرحلة الثانية لضمان البقاء في الدورى لاسيما في ظل النظام الجديد بخوض جميع الفرق الدور الأول بنظامه العادى ، ثم يتم تقسيم الفرق بحيث يلتقى الـ9 فرق الأولى فيما بينهم مرة أخرى لحسم بطل الدورى ، على أن يخوض الـ9 فرق الأخرى مباريات فيما بينهما لتحديد أخر فريقين للهبوط لدورى المحترفين .

مودرن سبورت – الجونة

ففي الرابعة عصرا يستضيف مودرن سبورت نظيره الجونة بإستاد القاهرة في لقاء تحت شعار الفائز مولود والخاسر مفقود ، فأصحاب الأرض قاموا بتغيير الجهاز الفني والإطاحة بالمدرب الفرنسي والتعاقد مع الجزائرى عبد الحق بن شيخة الذى تحسنت النتائج معه نسبيا إلا أن الفريق مازال يفتقد للمسة الأخيرة وفشل في تحقيق أي انتصار مع المدير الفني حتى الآن ، لذا فإنه يخوض اللقاء في المركز الأخير برصيد 9 نقاط .

في المقابل يدخل الجونة المباراة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز الأخير على سيراميكا بهدفين نظيفين وارتفاع رصيده إلى 13 نقطة في المركز الخامس عشر ، لذا فمن المتوقع أن تشهد المباراة صراعا بين الفريقين من أجل الحصول على الثلاث نقاط التي ستدعم صاحبها كثيرا في بنك الدورى .

الإسماعيلى – فاركو

في إطار مباريات نفس الجولة يستضيف في السابعة مساء الإسماعيلى نظيره فاركو بإستاد الإسماعيلية في لقاء صعب لأصحاب الأرض الباحثين عن العودة للإنتصارات بعدما ساءت نتائجهم مؤخرا وأصبحوا في المركز السادس عشر برصيد 13 نقطة.

ورغم تغيير الجهاز الفني للدراويش بقيادة حمد إبراهيم وتم إسناد المهمة لعماد سليمان مدير الكرة السابق للفريق إلا أن النتائج ما زالت غير مرضية بعدما فشل الفريق في تحقيق أي انتصار تحت ولاية العمدة .

في المقابل يدخل فاركو المباراة في المركز العاشر برصيد 19 نقطة ، ويبحث أحمد خطاب المدير الفني للفريق إلى تحقيق الفوز أو الخروج بنتيجة إيجابية من أجل الدخول ضمن التسعة الكبار من أجل اللعب على المربع الذهبى والإبتعاد عن صراع الهبوط مبكرا .