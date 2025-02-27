شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار غياب شيكابالا عن الزمالك فى مباراة زد بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

يستمر غياب محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الزمالك عن مباراة فريقه أمام زد المقرر لها اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري Nile".

وقرر البرتغالى جوزيه بيسيرو المدير الفني لفريق الزمالك استبعاد اللاعب من مباراة زد المقرر لها اليوم الخميس بسبب عدم الجاهزية.

وشارك شيكابالا فى التدريبات الجماعية لفريقه الأحد الماضي إلا أن بيسيرو قرر عدم ضم اللاعب بسبب عدم الجاهزية.

وكان "شيكابالا" شارك في التدريبات الجماعية، خلال مران الأحد الماضي، الذي أقيم على ملعب النادي، وشارك اللاعب في الفقرات الفنية بشكل طبيعي بعدما كان يخضع لبرنامج تأهيلي خلال الفترة الماضية لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية.