شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق منافسات ربع نهائي بطولة كندا المفتوحة للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

تنطلق في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، منافسات الدور ربع النهائي ببطولة كندا المفتوحة للاسكواش، والتي تستضيفها كندا خلال الفترة بين 24 فبراير الجاري إلى 1 مارس المقبل، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 50 ألف دولار.

وتأهل البطل المصري عمر مسعد، إلى هذا الدور وجاءت نتائج اللاعبين المصريين في دور الـ 16 كالتالي:

فوز عمر مسعد على تشارلي لي بنتيجة 3-2، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-13, 8-11, 11-6, 12-10, 11-1.

هزيمة كريم التركي أمام الانجليزي محمد الشوربجي بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-8, 11-4, 11-9.

ويلتقي عمر مسعد في ربع النهائي مع السويدي ديميتري شتيانمان.

وكان البطل المصرى الواعد كريم التركى توج بلقب بطولة جودفيلو كلاسيك للاسكواش، والتي استضافتها كندا خلال الفترة بين 18 إلى 23 فبراير الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 15 ألف دولار.

وفاز كريم التركى فى الدور النهائى على الإنجليزى توم والش المصنف الثانى بالبطولة، بنتيجة 3-1، فى مباراة استغرقت 79 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط: 11-3, 6-11, 11-6, 17-15.