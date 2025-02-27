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دسوقى حكما لسموحة والمصرى وناصف للطلائع والبنك فى دورى نايل

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  • دسوقى حكما لسموحة والمصرى وناصف للطلائع والبنك فى دورى نايل 1/4
  • دسوقى حكما لسموحة والمصرى وناصف للطلائع والبنك فى دورى نايل 2/4
  • دسوقى حكما لسموحة والمصرى وناصف للطلائع والبنك فى دورى نايل 3/4
  • دسوقى حكما لسموحة والمصرى وناصف للطلائع والبنك فى دورى نايل 4/4

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم حكام مباريات الخميس في بطولة الدوري الممتاز، حيث يلاقي سموحة نظيره المصري، ويصطدم طلائع الجيش بالبنك الأهلي بخلاف مباراة الزمالك وزد.

وجاءت اختيارات لجنة الحكام لمباريات الخميس كالتالي:

حكام مباراة الزمالك وزد
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حكام مباراة سموحة والمصري
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حكام مباراة الطلائع والبنك الأهلي481052381_668350445547252_198489890227805454_n

ويضم  18 فريقا: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - سيراميكا  - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت.

يقام الدوري المصري في الموسم الجديد من دور أول فقط يلعب خلاله الفريق 17 مباراة بعدها يتم التقسيم إلى مجموعتين.

مجموعة التتويج بالدوري يلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأولى دوري من دور واحد بنفس رصيد النقاط على التتويج والتأهل للبطولات القارية.

ومجموعة تفادي الهبوط ويلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأخيرة على تفادي الهبوط ويهبط فريقان فقط فى دوري الدرجة الثانية.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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