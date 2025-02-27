شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 26-2-2025 والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 26 فبراير 2025 العديد من الأحداث المهمة ويأتى على رأسها تنقل قناة أون سبورت قمة المرحلة النهائية بدورى المحترفين للرجال لكرة اليد للموسم المحلى 2024-2025 بين الأهلى والزمالك على صالة حسن مصطفي.

بيسيرو معلقا على مواجهة زد: الزمالك يحارب على اللقب هذا الموسم

عقد البرتغإلى جوزيه بيسيرو المدير ألفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، مؤتمراً صحفياً فى مقر المركز الإعلامى بالنادي، قبل 24 ساعة من مباراة ألفريق أمام زد فى الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز، أسوة بما هو متبع فى الأندية العالمية المحترفة من أجل إطلاع الإعلام على تحضيرات ألفريق وكل ما يخص استعداداته للمباراة المقبلة.

فاز فاركو على الإسماعيلى بهدفين مقابل للاشئ فى المباراة التى أقيمت بينهما بإستاد الإسماعيلية ضمن فاعليات الجولة السادسة عشر من دورى نايل .

تنقل قناة أون سبورت قمة المرحلة النهائية بدورى المحترفين للرجال لكرة اليد للموسم المحلى 2024-2025 بين الأهلى والزمالك على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر فى السادسة والنصف مساء غدا الخميس .

كشف مصدر فى نادى بيراميدز أنه قام بتسوية قضية اللاعب التونسى عمر العيونى منذ نوفمبر 2024، حيث تم سداد كافة المستحقات المالية التى أقرّتها المحكمة الرياضية الدولية (CAS).

أعرب النجم المغربى أشرف بن شرقي، لاعب الأهلي، عن سعادته عقب فوز فريقه على حرس الحدود فى المباراة التى أقيمت اليوم ضمن منافسات بطولة الدورى الممتاز.

اختارت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم، طاقمين من السنغال وغانا لإدارة مباراتى الذهاب والإياب بين المنتخب الوطنى للمحليين ونظيره الجنوب أفريقى فى التصفيات المؤهلة لنهائيات النسخة الثامنة لكأس أفريقيا للمحليين، والتى تستضيفها تنزانيا وكينيا وأوغندا خلال ألفترة من 2 إلى 30 أغسطس المقبل.

احتفى الحساب الرسمى للنادى الأهلى بهدف أشرف بن شرقى فى شباك فريق حرس الحدود فى اللقاء الذى أقيم اليوم الأربعاء على ستاد برج العرب فى بطولة الدورى الممتاز.

أكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على الدعم الكامل من الدولة المصرية للاسكواش وأبطاله وذلك على هامش تواجده باحتفال تكريم أبطال المنتخب الوطنى المتوجين ببطولة العالم.

قال مارسيل كولر، المدير ألفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، إن الأهلى حقق فوزًا مهمًّا على حرس الحدود، فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة لبطولة الدورى الممتاز.

خطف الأهلى فوزا ثمينا على حرس الحدود بهدف نظيف فى المباراة التى جمعتهما اليوم الأربعاء على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الـ16 لبطولة الدورى المصرى الممتاز.

تنقل قناة أون سبورت قمة المرحلة النهائية بدورى المحترفين للرجال لكرة اليد للموسم المحلى 2024-2025 بين الأهلى والزمالك على صالة حسن مصطفي