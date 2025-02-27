شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يخطف ثالث بطاقة للتأهل إلى نصف نهائى دورى رجال الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

فاز فريق رجال الكرة الطائرة بالنادي الأهلي علي نظيره سموحة بنتيجة 3-1 علي صعيد ثان أيام بلاي أوف ربع نهائي دوري رجال الكرة الطائرة للموسم المحلي 2024-2025 ، ليتأهل إلي نصف النهائي في ظل الفوز بنتيجة أيضا في المواجهة الأولي من البلاي أوف أمس.

ونجح أيضا الاتحاد السكندري في المواجهة الصباحية في تحقيق التأهل علي حساب سبورتنج و بتروجت علي حساب القناة ، فيما لجأ الزمالك و طلائع الجيش إلي مباراة فاصلة .

أما علي صعيد مسابقات السيدات ، فاز فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلي على نظيره سبورتنج بنتيجة 3-0 فى فاصلة تحديد المتأهل لنهائى دورى السيدات للموسم المحلى 2024- 2025 على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

بهذه النتيجة تأهل الأهلي لمواجهة الزمالك في بلاي أوف النهائي.