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الأهلى يخطف ثالث بطاقة للتأهل إلى نصف نهائى دورى رجال الطائرة

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الأهلى يخطف ثالث بطاقة للتأهل إلى نصف نهائى دورى رجال الطائرة

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهد

الأربعاء، 26 فبراير 2025 11:40 م

فاز فريق رجال الكرة الطائرة بالنادي الأهلي علي نظيره سموحة  بنتيجة 3-1 علي صعيد ثان  أيام بلاي أوف ربع نهائي  دوري رجال الكرة الطائرة للموسم المحلي 2024-2025 ، ليتأهل إلي نصف النهائي في ظل الفوز بنتيجة أيضا في المواجهة الأولي من البلاي أوف أمس. 

ونجح أيضا الاتحاد السكندري في المواجهة الصباحية في تحقيق التأهل علي حساب سبورتنج  و بتروجت علي حساب القناة ، فيما لجأ الزمالك و طلائع الجيش إلي مباراة فاصلة .

أما علي صعيد مسابقات السيدات ، فاز فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلي على نظيره سبورتنج بنتيجة 3-0 فى فاصلة تحديد المتأهل لنهائى دورى السيدات للموسم المحلى 2024- 2025 على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

بهذه النتيجة تأهل الأهلي لمواجهة الزمالك في بلاي أوف النهائي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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