شكرا لقرائتكم خبر عن الصباحى حكما لمباراة الزمالك وزد فى الجولة الـ16 من دورى "نايل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره زد إف سي مساء الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ16 من دوري القسم الأول "دوري نايل"، وذلك على استاد القاهرة الدولي في تمام الساعة 7:00 مساءً.

ويدير اللقاء طاقم تحكيم بقيادة الحكم محمد الصباحي، ويعاونه كل من: محمد عزازي (حكم مساعد 1)وائل شعبان (حكم مساعد 2)أسامة إسماعيل (حكم رابع)مصطفى الشهدي (حكم VAR)صبحي الغمراوي (حكم مساعد VAR)

وتُعد هذه المواجهة مهمة للفريقين، حيث يسعى الزمالك إلى تحقيق الفوز لتعزيز موقعه في جدول الترتيب، بينما يأمل زد في الخروج بنتيجة إيجابية لمواصلة نتائجه الجيدة في البطولة.

ويضم الدوري المصري 18 فريقا: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - سيراميكا - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت.

يقام الدوري المصري في الموسم الجديد من دور أول فقط يلعب خلاله الفريق 17 مباراة بعدها يتم التقسيم إلى مجموعتين.

مجموعة التتويج بالدوري يلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأولى دوري من دور واحد بنفس رصيد النقاط على التتويج والتأهل للبطولات القارية.

ومجموعة تفادي الهبوط ويلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأخيرة على تفادي الهبوط ويهبط فريقان فقط فى دوري الدرجة الثانية.

مواعيد مباريات الجولة السادسة عشر من الدورى



الأربعاء 26 فبراير

حرس الحدود& الأهلى..4 عصراً

مودرن سبورت & الجونة..4 عصراً

الإسماعيلى & فاركو..7 مساءً

الخميس 27 فبراير

سموحة & المصري البورسعيدى..4 عصراً

الزمالك & زد إف سى..7 مساءً

طلائع الجيش & البنك الأهلى..7 مساءً

الجمعة 27 فبراير

غزل المحلة & إنبى..4 عصراً

الاتحاد السكندري & بيراميدز..7 مساءً

سيراميكا & بتروجت..7 مساءً