شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة.. مصطفى حسنى يقدم "روح الرياضة" على أون سبورت رمضان 2025 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - محمد مراد - حسن السعدنيالأربعاء، 26 فبراير 2025 11:31 م
يهدف البرنامج إلى تسليط الضوء على القيم والأخلاق في الرياضة، مؤكدًا أن المنافسة الشريفة لا تنفصل عن المبادئ الإنسانية، وأن الرياضة ليست مجرد انتصار أو هزيمة، بل هي رسالة تعزز روح الاحترام والتعاون.
ترقبوا البرنامج على شاشة أون سبورت، القناة التي أصبحت جزءًا من كل بيت مصري، في رمضان 2025 ، حيث يذاع البرنامج يوميا قبل الإفطار من مسجد مصر " مركز مصر الثقافى الإسلامي " بالعاصمة الادارية الجديدة.
وفي إطار رؤيتها لتعزيز الروح الرياضية ونشر ثقافة المنافسة النزيهة، تواصل الشركة المتحدة للرياضة التزامها بتقديم محتوى رياضي مميز عبر قنوات أون سبورت، حيث تسعى إلى نقل صورة مشرفة عن الرياضة المصرية، تجمع بين المتعة والفكر الإيجابي، مما يجعلها القناة الرياضية الأولى في كل بيت مصري.
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