شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة.. مصطفى حسنى يقدم "روح الرياضة" على أون سبورت رمضان 2025 والان مع تفاصيل الخبر

تستعد قنوات أون سبورت لإطلاق برنامج جديد خلال شهر رمضان المبارك 2025، يحمل اسم "روح الرياضة"، ويقدمه الداعية مصطفى حسني، في تجربة لأول مرة على قناة رياضية.

يهدف البرنامج إلى تسليط الضوء على القيم والأخلاق في الرياضة، مؤكدًا أن المنافسة الشريفة لا تنفصل عن المبادئ الإنسانية، وأن الرياضة ليست مجرد انتصار أو هزيمة، بل هي رسالة تعزز روح الاحترام والتعاون.

ترقبوا البرنامج على شاشة أون سبورت، القناة التي أصبحت جزءًا من كل بيت مصري، في رمضان 2025 ، حيث يذاع البرنامج يوميا قبل الإفطار من مسجد مصر " مركز مصر الثقافى الإسلامي " بالعاصمة الادارية الجديدة.

وفي إطار رؤيتها لتعزيز الروح الرياضية ونشر ثقافة المنافسة النزيهة، تواصل الشركة المتحدة للرياضة التزامها بتقديم محتوى رياضي مميز عبر قنوات أون سبورت، حيث تسعى إلى نقل صورة مشرفة عن الرياضة المصرية، تجمع بين المتعة والفكر الإيجابي، مما يجعلها القناة الرياضية الأولى في كل بيت مصري.