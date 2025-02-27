شكرا لقرائتكم خبر عن محمد جمال يعلن استقالته من إدارة الإسماعيلى ويعتذر للجماهير والان مع تفاصيل الخبر

قدم محمد جمال عضو مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، استقالته بعد الهزيمة التي تعرض لها الفريق أمام فاركو بهدفين نظيفين، فى إطار منافسات الأسبوع السادس عشر من دوري nile.

كتب محمد جمال عبر حسابه على "فيس بوك": "السلام عليكم ورحمة الله.. جمهور النادي الاسماعيلي... أعلن إنني اتقدم باستقالتي من عضوية مجلس إدارة النادي الاسماعيلي احتراما لنفسي و احتراما لجماهير النادي الاسماعيلي و نفورا من أفعال رئيس النادي المستمرة في تشتييت قوة المجلس و تفريقه وبدلا من محاولاتنا جميعا لإيحاد حلول للخروج من الازمات المتلاحقة للنادي الا اننا ك مجلس اداره تفرغنا للقضايا و الايقافات".

أضاف:"و استطاع رئيس النادي ان يشتت عملنا للتنكيل من بعض لخدمة اهوائه الشخصية بدلا من ان يكون عملنا من أجل مصلحة النادي الاسماعيلي و حل أزماته وليعلم الله كم كنت مخلصا و امينا على النادي الاسماعيلي رغم كل ما تعرضت له من انتقادات و تجريح و لكنني لم انساق وراءهاو اعلن انني مستمر ف ملاحقة رئيس النادي و معاونيه في كل ما تسبب به هولاء من أزمات عن عمد او غير عمد من أزمة ايقاف القيد والتي اثبت شخصيا بالقانون في اجتماعات المجلس و ف شكوى منفصله للجهة الادارية مخالفة رئيسالنادي للوائح و تسببه الواضح والصريح في تلك الازمة منفردا و عدد آخر من الازمات والشبهات التي لن اتهاون في مطالبة الجهات المعنية بالتحري و التقصي و اتخاذ اللازم فيهالم نستطع ان نلبي طموحات الشارع الاسماعيلي".

وواصل:"و لم تكن القضايا و الديون وحدها العائق بل ساعدهم رئيس النادي و أمين الصندوق بطريقة ادارتهم وتفردهم بالقرارات بشكل جعل النادي في هذا الوضعالاستمرار في وضع المسئولية دون أن يكون لك قرار هو شئ من العبث ومواصلة العبث جريمةواخيرا اعتذر لكل من وثق بي وتفائل بوجودي بالخير عن عجزي وقلة حيلتي وادعو الله أن تتحسن الأمور و يصبح الفريق في وضعية افضل ف قادم الأياموالله ولي التوفيق".