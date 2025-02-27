شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 26-2-2025 العديد من الأحداث المهمة ويأتى على رأسها فاز فاركو على الإسماعيلى بهدفين مقابل للاشئ في المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد الإسماعيلية.

الجونة يفوز 3-2 على مودرن سبورت بدورى نايل .. فيديو

حقق فريق الجونة الفوز على نظيرة مودرن سبورت بنتيجة 3-2 في المباراة التي جمعتهم منذ قليل على ستاد القاهرة ضمن الجولة الـ16 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى نايل".

خطف الأهلي فوزا ثمينا على حرس الحدود بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الـ16 لبطولة الدوري المصري الممتاز.

كشف مصدر في نادي بيراميدز أنه قام بتسوية قضية اللاعب التونسي عمر العيوني منذ نوفمبر 2024، حيث تم سداد كافة المستحقات المالية التي أقرّتها المحكمة الرياضية الدولية (CAS).

اختارت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم، طاقمين من السنغال وغانا لإدارة مباراتى الذهاب والإياب بين المنتخب الوطني للمحليين ونظيره الجنوب أفريقي في التصفيات المؤهلة لنهائيات النسخة الثامنة لكأس أفريقيا للمحليين، والتي تستضيفها تنزانيا وكينيا وأوغندا خلال الفترة من 2 إلى 30 أغسطس المقبل.

فاز فاركو على الإسماعيلى بهدفين مقابل للاشئ في المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد الإسماعيلية ضمن فاعليات الجولة السادسة عشر من دورى نايل .

أعرب النجم المغربي أشرف بن شرقي، لاعب الأهلي، عن سعادته عقب فوز فريقه على حرس الحدود في المباراة التي أقيمت اليوم ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

قال مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، إن الأهلي حقق فوزًا مهمًّا على حرس الحدود، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة لبطولة الدوري الممتاز.

فاز فاركو على الإسماعيلى بهدفين مقابل للاشئ في المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد الإسماعيلية