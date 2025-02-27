شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافى الدورى المصرى "دورى نايل" .. إمام عاشور ينفرد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انفراد إمام عاشور لاعب فريق الاهلى بتصدر جدول ترتيب هدافى مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى نايل" برصيد 9 أهداف عقب إقامة اليوم الأربعاء 26 – 2 – 2025 ثلاث مباريات في أفتتاح مباريات الجولة الـ16 من عمر المسابقة حيث استضاف فريق الاسماعيلى نظيره فاركو والتقى مودرن سبورت مع الجونة و واجه الاهلى فريق حرس الحدود.

بن شرقي يقود الأهلي لفوز صعب على حرس الحدود في الـ+90.. فيديو

خطف الأهلي فوزا ثمينا على حرس الحدود بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الـ16 لبطولة الدوري المصري الممتاز.

فاركو يهزم الإسماعيلى بهدفى الملاح وغومة

فاز فاركو على الإسماعيلى بهدفين مقابل للاشئ في المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد الإسماعيلية ضمن فاعليات الجولة السادسة عشر من دورى نايل .

الجونة يفوز 3-2 على مودرن سبورت بدورى نايل .. فيديو

حقق فريق الجونة الفوز على نظيرة مودرن سبورت بنتيجة 3-2 في المباراة التي جمعتهم منذ قليل على ستاد القاهرة ضمن الجولة الـ16 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى نايل".