شكرا لقرائتكم خبر عن معسكر مغلق لبروكسى لتجهيز اللاعبين فى الأسبوع الأول من شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق بروكسى معسكرا مغلقا في الأسبوع الأول من شهر رمضان على أن يتخلله مباراتين وديتين جارى تحديد موعدهما وأسماء الفريقين خلال الساعات القليلة المقبلة فى إطار خطة الجهاز الفنى لتجهيز اللاعبين من أجل العودة للمنافسة على الصعود للأضواء بعد كسر سلسلة التعادلات بالفوز خارج ملعبه على لافيينا بثلاثة أهداف مقابل هدف فى الجولة الأخيرة من دورى المحترفين .

ويسعى محمد حامد المدير الفنى للفريق لتجهيز جميع اللاعبين والعائدين من الإصابة الذين غابوا طيلة الفترة الماضية وأثروا على شكل الفريق فى العديد من المباريات خاصة التى خاضها الفريق داخل ملعبه وانتهت بالتعادل .

ويحتل بروكسى المركز العاشر بجدول ترتيب دورى المحترفين برصيد 33 نقطة ، ويستعد لمواجهة وادى دجلة فى الجولة الـ24 للدورى .