شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباراة الإسماعيلى وفاركو بدورى نايل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق فاركو فوزا مثيرا على الإسماعيلى بهدفين نظيفين ضمن فاعليات الجولة السادسة عشر من دورى نايل فى المباراة التى أقيمت بينهما باستاد الإسماعيلية فى لقاء تسيده الضيوف من بدايته حتى النهاية .

أحرز هدفى فاركو ياسين الملاح فى الدقيقة 65 ، وأضاف عزمى غومة الهدف الثانى فى الدقيقة 68 ، ليرتفع رصيد الفائز إلى 22 نقطة ويرتقى للمركز السابع بجدول الترتيب ، بينما تجمد رصيد الإسماعيلى عند 13 نقطة فى المركز السادس عشر .

جاء تشكيل الإسماعيلي على النحو التالى :-

حارس مرمى .. كمال السيد.

الدفاع .. حاتم سكر ، عبد الكريم مصطفى ، محمد عمار ، محمد بيومي.

الوسط .. محمد عبد السميع ، عماد حمدي.

أمامهما .. مروان حمدي ، علي الملواني.

الهجوم .. خالد النبريصي ، محمد زيدان .

البدلاء .. عبد الله جمال ، هشام محمد ، عبد الرحمن الدح ، عمر القط ، عبد الله محمد ، محمد خطاري ، إبراهيم عبد العال ، حسن صابر ،إيريك تراوري.

جاء تشكيل فاركو على النحو التالى :-

حارس مرمى : محمد سعيد شيكا.

خط الدفاع : ياسين مرعي وعزمي غومة وأحمد عوض وبابا كار نداي.

خط الوسط : ياسر الملاح ومحمد فخري ومحمود عماد وجابر كامل.

خط الهجوم : عمرو ناصر وإينوك بنجامين.

ويجلس على مقاعد البدلاء : محمد نديم حارسا ومعه وليد مصطفى ومحمد عز الدين وعمر رضا ومازن عادل وسيف العجوز وصلاح باشا وخليل نيمار وعبد الرحمن العشري.