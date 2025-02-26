شكرا لقرائتكم خبر عن ياسين الملاح أفضل لاعب فى مباراة الإسماعيلى وفاركو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل ياسين الملاح لاعب وسط نادي فاركو على جائزة رجل مباراة فريقه أمام الإسماعيلي بالجولة 16 من الدوري المصري الممتاز، على ملعب ستاد الإسماعيلية التى انتهت لصالح الفريق السكندرى بهدفين مقابل للاشئ أحرزهما كل من ياسين الملاح وعزمي غوما.

بهذه النتيجة رفع فاركو رصيده إلى 22 نقطة وصعد للمركز السابع ، بينما تجمد رصيد الإسماعيلى عند 13 نقطة في المركز السادس عشر .

جاء تشكيل الإسماعيلي على النحو التالى :-

حارس مرمى .. كمال السيد.

الدفاع .. حاتم سكر ، عبد الكريم مصطفى ، محمد عمار ، محمد بيومي.

الوسط .. محمد عبد السميع ، عماد حمدي.

أمامهما .. مروان حمدي ، علي الملواني.

الهجوم .. خالد النبريصي ، محمد زيدان .

البدلاء .. عبد الله جمال ، هشام محمد ، عبد الرحمن الدح ، عمر القط ، عبد الله محمد ، محمد خطاري ، إبراهيم عبد العال ، حسن صابر ،إيريك تراوري.

جاء تشكيل فاركو على النحو التالى :-

حارس مرمى : محمد سعيد شيكا.

خط الدفاع : ياسين مرعي وعزمي غومة وأحمد عوض وبابا كار نداي.

خط الوسط : ياسر الملاح ومحمد فخري ومحمود عماد وجابر كامل.

خط الهجوم : عمرو ناصر وإينوك بنجامين.

ويجلس على مقاعد البدلاء : محمد نديم حارسا ومعه وليد مصطفى ومحمد عز الدين وعمر رضا ومازن عادل وسيف العجوز وصلاح باشا وخليل نيمار وعبد الرحمن العشري.