شكرا لقرائتكم خبر عن أون سبورت تنقل قمة الأهلى والزمالك في المرحلة النهائية بدوري محترفي اليد والان مع تفاصيل الخبر

تنقل قناة أون سبورت قمة المرحلة النهائية بدوري المحترفين للرجال لكرة اليد للموسم المحلي 2024-2025 بين الأهلي والزمالك علي صالة حسن مصطفي بالسادس من أكتوبر في السادسة و النصف مساء غدا الخميس .

يقام اللقاء بدون جماهير وفقا لما أسفر عنه الإجتماع الفني للمباراة وسط السماح بحضور 40 فردا من أسر اللاعبين و أعضاء مجلس إدارة كلا الناديين .

وشهد الظهور الأخير لكلا الفريقين في الدوري فوز الأهلي علي الزهور بنتيجة 32-19 ، فيما فاز الزمالك علي البنك الأهلي بنتيجة 30-23 .

يعتلي فريق رجال كرة اليد بالنادي الأهلي صدارة ترتيب جدول الدوري برصيد 24 نقطة ، يليه الزمالك في المرتبة الثانية برصيد 22 نقطة .

وأعلن مسئولو اتحاد كرة اليد انتهاء مسابقة دوري المحترفين للموسم المحلي 2024-2025 للمنافسة علي اللقب يوم 8 أبريل المقبل .

شهدت قمة الدور الأول التى أقيمت 17 نوفمبر الماضى فى إستاد القاهرة ، فوز الزمالك على الأهلى بنتيجة 32 -30 .