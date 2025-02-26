أون سبورت تنقل قمة الأهلى والزمالك في المرحلة النهائية بدوري محترفي اليد

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهدالأربعاء، 26 فبراير 2025 09:35 م
تنقل قناة أون سبورت قمة المرحلة النهائية بدوري المحترفين للرجال لكرة اليد للموسم المحلي 2024-2025 بين الأهلي والزمالك علي صالة حسن مصطفي بالسادس من أكتوبر في السادسة و النصف مساء غدا الخميس .
يقام اللقاء بدون جماهير وفقا لما أسفر عنه الإجتماع الفني للمباراة وسط السماح بحضور 40 فردا من أسر اللاعبين و أعضاء مجلس إدارة كلا الناديين .
وشهد الظهور الأخير لكلا الفريقين في الدوري فوز الأهلي علي الزهور بنتيجة 32-19 ، فيما فاز الزمالك علي البنك الأهلي بنتيجة 30-23 .
يعتلي فريق رجال كرة اليد بالنادي الأهلي صدارة ترتيب جدول الدوري برصيد 24 نقطة ، يليه الزمالك في المرتبة الثانية برصيد 22 نقطة .
وأعلن مسئولو اتحاد كرة اليد انتهاء مسابقة دوري المحترفين للموسم المحلي 2024-2025 للمنافسة علي اللقب يوم 8 أبريل المقبل .
شهدت قمة الدور الأول التى أقيمت 17 نوفمبر الماضى فى إستاد القاهرة ، فوز الزمالك على الأهلى بنتيجة 32 -30 .
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