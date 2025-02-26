شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 26-2-2025 والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 26-2-2025 العديد من الأحداث المهمة ويأتى على رأسها،خطف الأهلي فوزا ثمينا على حرس الحدود بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء

مصدر: بيراميدز أنهى قضية عمر العيوني منذ نوفمبر 2024

كشف مصدر في نادي بيراميدز أنه قام بتسوية قضية اللاعب التونسي عمر العيوني منذ نوفمبر 2024، حيث تم سداد كافة المستحقات المالية التي أقرّتها المحكمة الرياضية الدولية (CAS).

أعرب النجم المغربي أشرف بن شرقي، لاعب الأهلي، عن سعادته عقب فوز فريقه على حرس الحدود في المباراة التي أقيمت اليوم ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

اختارت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم، طاقمين من السنغال وغانا لإدارة مباراتى الذهاب والإياب بين المنتخب الوطني للمحليين ونظيره الجنوب أفريقي في التصفيات المؤهلة لنهائيات النسخة الثامنة لكأس أفريقيا للمحليين، والتي تستضيفها تنزانيا وكينيا وأوغندا خلال الفترة من 2 إلى 30 أغسطس المقبل. احتفي الحساب الرسمي للنادي الأهلي بهدف أشرف بن شرقي في شباك فريق حرس الحدود في اللقاء الذي أقيم اليوم الأربعاء علي ستاد برج العرب في بطولة الدوري الممتاز. أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على الدعم الكامل من الدولة المصرية للاسكواش وأبطاله وذلك على هامش تواجده باحتفال تكريم أبطال المنتخب الوطني المتوجين ببطولة العالم.

قال مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، إن الأهلي حقق فوزًا مهمًّا على حرس الحدود، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة لبطولة الدوري الممتاز.

خطف الأهلي فوزا ثمينا على حرس الحدود بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الـ16 لبطولة الدوري المصري الممتاز.

حقق فريق الجونة الفوز على نظيرة مودرن سبورت بنتيجة 3-2 في المباراة التي جمعتهم منذ قليل على ستاد القاهرة ضمن الجولة الـ16 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى نايل".

خطف الأهلي فوزا ثمينا على حرس الحدود بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء