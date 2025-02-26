شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل انطلاق قمة الأهلى والزمالك في المرحلة النهائية بدوري المحترفين لليد 30 دقيقة والان مع تفاصيل الخبر

كشف سعيد عبد المنعم رئيس لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد عن الإستقرار علي إقامة قمة المرحلة النهائية بدوري المحترفين للرجال للموسم المحلي 2024-2025 بين الأهلي و الزمالك علي صالة حسن مصطفي بالسادس من أكتوبر في السادسة و النصف مساءا بدلا من السادسة.

وقال عبد المنعم في تصريح لـ الخليج 365 أن تغيير موعد اللقاء، جاء للبث التليفزيوني، ويقام اللقاء بدون جماهير وفقا لما أسفر عنه الإجتماع الفني للمباراة وسط السماح بحضور 40 فردا من أسر اللاعبين و أعضاء مجلس إدارة كلا الناديين .

وشهد الظهور الأخير لكلا الفريقين في الدوري فوز الأهلي علي الزهور بنتيجة 32-19 ، فيما فاز الزمالك علي البنك الأهلي بنتيجة 30-23 .

يعتلي فريق رجال كرة اليد بالنادي الأهلي صدارة ترتيب جدول الدوري برصيد 24 نقطة ، يليه الزمالك في المرتبة الثانية برصيد 22 نقطة .

وأعلن مسئولو اتحاد كرة اليد انتهاء مسابقة دوري المحترفين للموسم المحلي 2024-2025 للمنافسة علي اللقب يوم 8 أبريل المقبل .

شهدت قمة الدور الأول التى أقيمت 17 نوفمبر الماضى فى إستاد القاهرة ، فوز الزمالك على الأهلى بنتيجة 32 -30 .