شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش يهزم الزمالك و يلجأ لفاصلة تحديد التأهل لنصف نهائي دوري رجال الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

فاز فريق رجال الكرة الطائرة بنادي طلائع الجيش علي نظيره الزمالك بنتيجة 3-1 علي صعيد ثانى أيام بلاي أوف ربع نهائي دوري رجال الكرة الطائرة للموسم المحلي 2024-2025 ، ليلجأ إلي مباراة فاصلة لتحديد التأهل إلي نصف النهائي .

ونجح أيضا الاتحاد السكندري في المواجهة الصباحية في تحقيق التأهل علي حساب سبورتنج وبتروجت علي حساب القناة وتختتم المواجهات بلقاء الأهلي مع سموحة .

أما علي صعيد مسابقات السيدات ، فاز فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلي على نظيره سبورتنج بنتيجة 3-0 فى فاصلة تحديد المتأهل لنهائى دورى السيدات للموسم المحلى 2024- 2025 على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

بهذه النتيجة تأهل الأهلي لمواجهة الزمالك في بلاي أوف النهائي.