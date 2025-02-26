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بتروجت يخطف ثانى بطاقة التأهل إلي نصف نهائي دوري رجال الطائرة

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بتروجت يخطف ثانى بطاقة التأهل إلي نصف نهائي دوري رجال الطائرة

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهد

الأربعاء، 26 فبراير 2025 09:17 م

فاز فريق رجال الكرة الطائرة بنادي بتروجت علي نظيره القناة بنتيجة 3-0 علي صعيد ثانى أيام بلاي أوف ربع نهائي  دوري رجال الكرة الطائرة للموسم المحلي 2024-2025 ، ليتأهل إلي نصف النهائي في ظل الفوز بنتيجة 3- 0 أيضا في المواجهة الأولي من البلاي أوف أمس .

ونجح أيضا الاتحاد السكندري في المواجهة الصباحية في تحقيق التأهل علي حساب سبورتنج .

تشهد الجولة الثانية اليوم ، لقاءات بين كلا من ، الزمالك مع طلائع الجيش و الأهلي مع سموحة .

أما علي صعيد مسابقات السيدات ، فاز فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلي على نظيره سبورتنج بنتيجة 3-0 فى فاصلة تحديد المتأهل لنهائى دورى السيدات للموسم المحلى 2024- 2025 على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

بهذه النتيجة تأهل الأهلي لمواجهة الزمالك في بلاي أوف النهائي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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