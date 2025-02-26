شكرا لقرائتكم خبر عن بتروجت يخطف ثانى بطاقة التأهل إلي نصف نهائي دوري رجال الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

فاز فريق رجال الكرة الطائرة بنادي بتروجت علي نظيره القناة بنتيجة 3-0 علي صعيد ثانى أيام بلاي أوف ربع نهائي دوري رجال الكرة الطائرة للموسم المحلي 2024-2025 ، ليتأهل إلي نصف النهائي في ظل الفوز بنتيجة 3- 0 أيضا في المواجهة الأولي من البلاي أوف أمس .

ونجح أيضا الاتحاد السكندري في المواجهة الصباحية في تحقيق التأهل علي حساب سبورتنج .

تشهد الجولة الثانية اليوم ، لقاءات بين كلا من ، الزمالك مع طلائع الجيش و الأهلي مع سموحة .

أما علي صعيد مسابقات السيدات ، فاز فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلي على نظيره سبورتنج بنتيجة 3-0 فى فاصلة تحديد المتأهل لنهائى دورى السيدات للموسم المحلى 2024- 2025 على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

بهذه النتيجة تأهل الأهلي لمواجهة الزمالك في بلاي أوف النهائي.