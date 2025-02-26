شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو يهزم الإسماعيلى بهدفى الملاح وغومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فاركو على الإسماعيلى بهدفين مقابل للاشئ في المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد الإسماعيلية ضمن فاعليات الجولة السادسة عشر من دورى نايل .

بهذه النتيجة رفع فاركو رصيده إلى 22 نقطة وصعد للمركز السابع ، بينما تجمد رصيد الإسماعيلى عند 13 نقطة في المركز السادس عشر .

شهد الشوط الأول سيطرة كاملة من لاعبى فاركو على مجريات المباراة ومنع القائم والعارضة هدفين للفريق السكندرى في الدقائق الأولى من عمر اللقاء ، وألغى حكم المباراة هدف لفاركو أيضا في الدقيقة 38 بداعى التسلل .

في المباراة لم يظهر لاعبو الإسماعيلى بالشكل اللائق ولم تسنح أي فرص لهم أمام مرمى محمد شيكا حارس مرمى فاركو .

وفى الشوط الثانى نجح فاركو في إحراز هدفين متتاليين عن طريق ياسين الملاح من رمية تماس علي يسار منطقة جزاء الإسماعيلي نفذت بتمريرة طولية إلى داخل المنطقة أخطأها المدافعين بتشتيت غير جيد لتجد متابعة من ياسين الملاح بتسديدة مباشرة سكنت الشباك في أقصى الزاوية اليمنى العلوية للمرمى.

وبعدها بثلاث دقائق استطاع عزمى غومة من إحراز الهدف الثانى لفاركو الذى استلم الكرة داخل منطقة الجزاء و أطلق تسديدة مباشرة سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى .

جاء تشكيل الإسماعيلي على النحو التالى :-

حارس مرمى .. كمال السيد.

الدفاع .. حاتم سكر ، عبد الكريم مصطفى ، محمد عمار ، محمد بيومي.

الوسط .. محمد عبد السميع ، عماد حمدي.

أمامهما .. مروان حمدي ، علي الملواني.

الهجوم .. خالد النبريصي ، محمد زيدان .

البدلاء .. عبد الله جمال ، هشام محمد ، عبد الرحمن الدح ، عمر القط ، عبد الله محمد ، محمد خطاري ، إبراهيم عبد العال ، حسن صابر ،إيريك تراوري.

جاء تشكيل فاركو على النحو التالى :-

حارس مرمى : محمد سعيد شيكا.

خط الدفاع : ياسين مرعي وعزمي غومة وأحمد عوض وبابا كار نداي.

خط الوسط : ياسر الملاح ومحمد فخري ومحمود عماد وجابر كامل.

خط الهجوم : عمرو ناصر وإينوك بنجامين.

ويجلس على مقاعد البدلاء : محمد نديم حارسا ومعه وليد مصطفى ومحمد عز الدين وعمر رضا ومازن عادل وسيف العجوز وصلاح باشا وخليل نيمار وعبد الرحمن العشري.