شكرا لقرائتكم خبر عن "مصر أم الدنيا" ناشئ الاسكواش يرد على سؤال وزير الرياضة في حفل تكريمه.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

فاجأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ناشئ الاسكواش وبطل بطولة أمريكا تحت 13 سنة، مالك أحمد هاني، بسؤال غريب خلال حفل تكريم أبطال المنتخبات الوطنية الذي أقامه الاتحاد المصري للاسكواش برئاسة آمنة الطرابلسي.

وخلال تسليم اللاعب جائزة المركز الأول ببطولة أمريكا، سأل وزير الرياضة، مالك، قائلاً: لو بلد تانية طلبت منك تلعب بإسمها توافق؟".، ليرد البطل الصاعد" لا طبعاً مصر أم الدنيا".

وكان منتخب مصر الأول لرجال الاسكواش قد توج ببطولة العالم بهونج كونج، للمرة السابعة في تاريخه، وذلك بعد الفوز على إنجلترا بنتيجة 2-0 في المباراة النهائية.وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:

فوز مازن هشام على كورتيس ماليك بنتيجة 3-2، وجاءت نتيجة الأشواط: 4-11، 13-11، 6-11، 11-6، 11-8.

فوز علي فرج على محمد الشوربجي بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 6-11، 13-11، 11-8، 11-9.

ولم يتم لعب الشوط الثالث بين مصطفى عسل ومروان الشوربجي باعتبار نتيجته تحصيل حاصل.

ورفع الفراعنة رصيدهم إلى 7 ألقاب منفردين بالمركز الثاني في قائمة الأكثر تتويجاً باللقب، بعد تخطي المنتخب الباكستاني صاحب الـ6 ألقاب، ويتصدر القائمة المنتخب الاسترالى برصيد 8 بطولات.

جاءت ألقاب المنتخب الوطني السبعة في مواسم: 1999 بالقاهرة، 2009 بالدنمارك، 2011 بألمانيا، 2017 بفرنسا، 2019 بالولايات المتحدة الأمريكية، 2023 في نيوزيلندا، 2024 في هونج كونج.

كما توج المنتخب الوطني الأول لسيدات الاسكواش ببطولة العالم للمرة السادسة في تاريخه، بعد الفوز على أمريكا بنتيجة 2-0، خلال المباراة النهائية التي أقيمت بهونج كونج.

كان أول تتويج لمنتخب سيدات الاسكواش في نسخة 2008، والتي أقيمت بالقاهرة، حيث مثل المنتخب الوطني كل من، أمنية عبد القوى، إنجى خير الله ورنيم الوليلى، وهبة التركى.

في عام 2012، نجحت سيدات الفراعنة في إضافة اللقب الثاني خلال النسخة التي أقيمت في فرنسا، بمشاركة اللاعبات، أمنية عبد القوى، رنيم الوليلى، نور الطيب، ونور الشربينى.

وخلال نسختين متتاليتين في موسمي 2016 و2018، أضافت سيدات الاسكواش اللقبين، الثالث والرابع، بوجود كل من، أمنية عبد القوى (2016)، ورنيم الوليلى، ونور الشربينى ونوران جوهر، ونور الطيب (2018).

وكانت النسخة الماضية والأخيرة هي التتويج الخامس لسيدات الفراعنة بعد الفوز باللقب، خلال البطولة التي أقيمت بالقاهرة، ومثل المنتخب الوطني، نور الشربينى، نوران جوهر، هانيا الحمامى، ونور الطيب.