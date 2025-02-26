شكرا لقرائتكم خبر عن بن شرقي: أي لاعب يتمنى اللعب للأهلي.. والجميع يدعمنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب النجم المغربي أشرف بن شرقي، لاعب الأهلي، عن سعادته عقب فوز فريقه على حرس الحدود في المباراة التي أقيمت اليوم ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وفي تصريحات عبر الصفحة الرسمية للنادي، قال بن شرقي: "مبروك الفوز للنادي الأهلي وجماهيره، وكل الشكر للاعبين على المجهود الكبير اللي قدموه في المباراة، كلكم رجالة الحمد لله. بدايتي مع الأهلي موفقة، وأشعر بدعم كبير من زملائي والجهاز الفني والجماهير، والأهم بالنسبة لي هو الفوز وحصد الثلاث نقاط."

وأكد النجم المغربي أن اللعب في الأهلي حلم لأي لاعب، مشيدًا بالدور الكبير الذي تلعبه جماهير القلعة الحمراء في دعم الفريق، حيث أضاف:

"أي لاعب يتمنى يلعب في النادي الأهلي واللعب أمام جماهيره اللي دايمًا بتساند فريقها في كل الظروف، دايمًا معاهم في الحلوة والمرة، وبنطلب منهم يفضلوا داعمين لينا لحد آخر مباراة، وتثق في قدراتنا، وإن شاء الله نفرحهم ونحقق كل البطولات."

واختتم حديثه بالتأكيد على أهمية الاستمرار في التركيز خلال المباريات المقبلة، قائلًا: "الدوري لسه طويل، والمنافسة مستمرة، ولسه هنواجه الفرق المنافسة مرة تانية، الأهم بالنسبة لنا هو التركيز على كل مباراة وتحقيق الفوز، لأن هدفنا هو الفوز بكل لقاء وحصد الثلاث نقاط عشان نحقق اللقب بإذن الله."

وحقق فريق الأهلي فوزا ثمينا على حرس الحدود بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الـ16 لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وأحرز بن شرقي هدف التقدم للأهلي في الدقيقة 93 بطريقة رائعة، بعد هجمة منظمة اختراق دفاع الحرس واستلم الكرة بصدره داخل منطقة الجزاء وسددها على يمين الزنفلي.

بهذا الفوز وصل الأهلي للنقطة 36 في المركز الثاني بجدول الدوري، بينما توقف رصيد حرس الحدود عند 22 نقطة في المركز السادس.