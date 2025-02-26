تحديد موعد مواجهتي مصر وجنوب أفريقيا في تصفيات كأس الأمم للمحليين

القاهرة - سامية سيد - حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" موعد مواجهتي منتخبي مصر وجنوب أفريقيا للمحليين، في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

وتقام مواجهة الذهاب في الثاني من شهر مارس المقبل، في مدينة بلومفونتين بجنوب أفريقيا، بينما يستضيف ستاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية مواجهة الإياب، في التاسع من الشهر ذاته.