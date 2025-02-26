شكرا لقرائتكم خبر عن تحديد موعد مواجهتي مصر وجنوب أفريقيا في تصفيات كأس الأمم للمحليين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" موعد مواجهتي منتخبي مصر وجنوب أفريقيا للمحليين، في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.
وتقام مواجهة الذهاب في الثاني من شهر مارس المقبل، في مدينة بلومفونتين بجنوب أفريقيا، بينما يستضيف ستاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية مواجهة الإياب، في التاسع من الشهر ذاته.
وتستضيف كينيا، تنزانيا وأوغندا النسخة الثامنة لكأس الأمم الأفريقية للمحليين، بين يومي 2 و30 أغسطس بالعام الجاري.
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