شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشامي لاعب المصري يخضع لجراحة ناجحة في الرباط الصليبي بألمانيا والان مع تفاصيل الخبر

خضع محمد الشامي نجم خط هجوم الفريق الأول للكرة بالنادي المصري اليوم الأربعاء، لجراحة ناجحة في الرباط الصليبي، وذلك بمستشفى أرتيميد بمدينة ميونيخ الألمانية وذلك على يد البروفيسور الألماني واو كريستال برال.

كان اللاعب محمد الشامي قد غادر لألمانيا صباح الأحد الماضي، حيث خضع على مدار اليومين الماضيين للعديد من الفحوصات والأشعات الطبية.

و كان محمد الشامي قد تعرض للإصابة خلال مباراة المصري وفاركو بالدوري والتي أقيمت في السادس عشر من يناير الماضي ليقرر مجلس إدارة النادي سفر اللاعب إلى ألمانيا بعد إنهاء كافة الإجراءات الإدارية والطبية بمصر وألمانيا.

ويستعد المصري البورسعيدي لمواجهة سموحة بعد غد، الخميس، في مباراة الجولة 16 من عمر مسابقة الدوري، والتي تقام على ستاد السويس الجديد.

ورحب لاعبو المصري بالتونسي أنيس بوجلبان المدير الفني الجديد للفريق، والذي تواجد في ستاد الكلية الحربية لقيادة المران الأول له مع فريق المصرى.

ويحتل المصري المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة، حصدها بعد خوض 15 مباراة، حيث فاز في 6 مباريات وتعادل في مثلها وخسر 3 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المصري 12 هدفاً واستقبلت شباكهم 9 أهداف.