شكرا لقرائتكم خبر عن ختام بطولة الجمهورية لـ" ستريت وورك أوت" المؤهلة لبطولة العالم في بلغاريا .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أختتمت اليوم فعاليات بطولة الجمهورية لرياضات الشارع واللياقة التنافسية التي نظمها الاتحاد المصري للعبة على مدار يومين، بمشاركة اكثر من 200 لاعبا ولاعبة في فئات "الفري ستايل" "الاسترنث" "الباور" وهي البطولة المؤهلة لبطولة العالم في العاصمة البلغارية صوفيا خلال الفترة من 24 الى 27 الريل.

وجاءت نتائج المنافسات على النحو التالي:

في الفري ستايل الوزن الخفيف فاز محمد سعد بالمركز الأول ومحمد منصور بالمركز الثاني وعبد الرحمن السيد بالمركز الثالث.

وفي الفري ستايل الوزن المتوس فاز محمد ممدوح بامركز الأول وعمرو ابراهيم بالمركز الثاني وسيف بالمركز الثالث.

وفي الباور الوزن المتوسط فاز أشرف عادل بالمركز الأول وامين محمد بالمركز الثاني ومحمد خالد بالمركز الثالث.

وفي الباور الوزن الخفيف فاز ياسر أبو طبيخ بالمركز الأول ومحمد الخولي بالمركز الثاني واحمد الشريف بالمركز الثالث.

وفي فئة الاسترانث الوزن المتوسط فاز حسن بدران بالمركز الأول ومحمد العربي بالمركز الثاني ومصطفى نصر بالمركز الثاني.

الاسترينث الوزن الخفيف

فاز أحمد زكي بالمركز الأول وعمر عبد الستار بالمركز الثاني ومحمود مرسال بالمركز الثالث.

في الاسترينث سيدات فازت روان الليثي بالمركز الأول وشروق محمد بالمركز الثاني وسلمى ماينولف بروجيمان بالمركز الثالث.