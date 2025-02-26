شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة يتقدم على مودرن بثائية فى الشوط الأول بدورى nile .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم فريق الجونة على نظيرة مودرن سبورت بهدفين دون رد في الشوط الأول من عمر المباراة، التي تجمع الفريقين حاليا على استاد القاهرة ضمن الجولة الـ16 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى nile ".

وتمكن النيجيري أوجو صامويل لاعب فريق الجونة من تسجيل هدفين فريق الجونة بالدقائق 13 ، 22.

وشهدت أحداث الشوط الأول سيطرة تامة من قبل لاعبو مودرن سبورت دون خطورة على مرمى الجونة بينما أستغل لاعبو الفريق الساحلى الفرص التي اتيحت لهم وتسجيل هدفين.

وخاض فريق مودرن سبورت بقيادة الجزائرى عبدالحق بن شيخة المباراة بتشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جنش

خط الدفاع: أحمد أيمن، محمد دسوقي، محمود رزق، علي فوزي

خط الوسط: احمد يوسف، معتز زدام، احمد كباكا، محمد هلال

هجوم: حسام حسن ، ايبا

بينما جاء تشكيل فريق الجونة بقيادة علاء عبدالعال كالتالي:

حراسة المرمى: محمد علاء.

الدفاع: أحمد مجدي - أحمد شوشة - أحمد العش - أليو جاتا.

الوسط: بلال السيد - حفيظ - نور السيد.

الهجوم: حسونة - أوجو صامويل - أكيم.

يخوض مودرن سبورت اللقاء في المركز الأخير برصيد 9 نقاط بينما يدخل الجونة رصيده إلى 13 نقطة في المركز الخامس عشر.