شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يكتفي بتعادل سلبي مع حرس الحدود في الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي أمام حرس الحدود بالتعادل السلبي في المباراة التي تجمعهما حاليا الأربعاء على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الـ16 لبطولة الدوري المصري الممتاز.

لم يظهر الأهلي بالمستوى المأمول في الربع ساعة الأولى وكان حرس الحدود الأنشط من الناحية الهجومية ووصل إلى مناطق الخطورة لمرمى الأهلي وهدد مرمى الأهلي بتصويبة في الدقيقة 9 ولكن أمسك بها مصطفى شوبير.

واستلم جراديشار كرة في الدقيقة 12 داخل منطق الجزاء ولكن لم يستغلها بشكل جيد وتابعها مروان عطية ولكن لم يتعامل معها بشكل صحيح وتحولت إلى ركنية، وهدد الحرس مرمى الأهلي بتصويبة ثانية في الدقيقة 14 ولكن أمسك بها شوبير، وسدد أحمد رضا تصويبة في الدقيقة 15 ولكن مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى الزنفلي.

وهدد حسين الشحات مرمى الحرس بهجمة في الدقيقة 17 ولكن أشار حكم الراية بوجود حالة تسلل، وصوب الدغيمي تسديدة على مرمى الأهلي في الدقيقة 21 ولكن مرت أعلى العارضة، بعد متابعته لهجمة منظمة للحرس، وصوب إمام عاشور تسديدة على مرمى الحرس في الدقيقة 24 ولكن مرت بعيدا عن الثلاث خشبات.

وأهدر وسام أبو علي فرصة هدف للأهلي في الدقيقة 29 بعد استلام عرضية من الجبهة اليمنى ولكن سددها برعونة وتحولت إلى ركلة مرمى، وهدد جراديشار مرمى الحرس بتصويبة في الدقيقة 33 ولكن ارتطمت بالقائم وأمسك بها محمود الزنفلي.

وصوب إمام عاشور تسديدة في الدقيقة 37 ولكن مرت أعلى العارضة، ورفض وسام هدية جراديشار في الدقيقة 41 بعدما أعطاه رأسية ولكن لم يتعامل معها بشكل جيد، وصوب إمام عاشور من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 44 ولكن بعيدا عن المرمى، واستمرت النتيجة بالتعادل السلبي حتى نهاية الشوط الأول.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

الدفاع: محمد هانى ورامي ربيعة ومصطفى العش وكريم الدبيس

الوسط: مراون عطية وأحمد رضا وإمام عاشور

الهجوم: حسين الشحات وجراديشار ووسام أبو على

وتواجد على دكة بدلاء الأهلي كلا من، محمد الشناوي – عمر كمال – أكرم توفيق – أشرف داري - عمرو السولية - كريم وليد - أشرف بن شرقي- احمد نبيل كوكا – محمد عبد الله.

جاء تشكيل حرس الحدود كالتالي:

حراسة المرمى: محمود الزنفلي

الدفاع: محمد الدغيمي - محمد سامي – إبراهيم عبد الحكم - عبد الرحمن جودة – فوزي الحناوي

الوسط: محمد مجلي – إيزي إيميكا

الهجوم: محمود ممدوح – كاريديولا – حازم العسكري

تاريخ مواجهات الأهلي وحرس الحدود في الدوري الممتاز

لعب الأهلي وحرس الحدود قبل مباراة اليوم، 33 مباراة في تاريخ مواجهاتهما بالدوري منذ صعود حرس الحدود للدوري العام موسم 1964-1965 باسمه القديم "السواحل"، كانت المباراة الأولى يوم 13 نوفمبر 1964، وانتهت بفوز الأهلي بهدف للاشئ أحرزه حلمي سليمان، وآخر مباراة في 19 يوليو 2023، وانتهت بالتعادل 1-1، أحرز هدف الأهلي محمود كهربا.



وخلال هذه المباريات فاز الأهلي في 27 مباراة، وتعادل الفريقان في أربع مباريات، وفاز حرس الحدود في مباراتين، أحرز لاعبو الأهلي 60 هدفاً وتلقت شباكه 16 هدفاً.

أكبر نتيجة في لقاءات الفريقين كانت فوز الأهلي بنتيجة 4- 0 مرتين موسمي 2006-2007، 2015-2016، ومرة بنتيجة 4-2 موسم 2005-2006، وأربع مرات بنتيجة 3- 0، وفوز حرس الحدود بنتيجة 3- صفر موسم 2012-2013.

هداف الأهلي في لقاءات الفريقين، عماد متعب برصيد ثمانية أهداف.