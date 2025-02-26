شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يخطف أول بطاقة للتأهل إلي نصف نهائي دوري رجال الطائرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهدالأربعاء، 26 فبراير 2025 04:37 م
فاز فريق رجال الكرة الطائرة بنادي الاتحاد السكندري علي نظيره سبورتنج بنتيجة 3-1 علي صعيد ثان أيام بلاي أوف ربع نهائي دوري رجال الكرة الطائرة للموسم المحلي 2024-2025 ، ليتأهل إلي نصف النهائي في ظل الفوز بنتيجة 3-2 في المواجهة الأولي من البلاي أوف أمس .
تشهد الجولة الثانية اليوم لقاءات بين كلا من،بتروجت مع القناة و الزمالك مع طلائع الجيش و الأهلي مع سموحة.
أما علي صعيد مسابقات السيدات ، فاز فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلي على نظيره سبورتنج بنتيجة 3-0 فى فاصلة تحديد المتأهل لنهائى دورى السيدات للموسم المحلى 2024- 2025 على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.
بهذه النتيجة تأهل الأهلي لمواجهة الزمالك في بلاي أوف النهائي.
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