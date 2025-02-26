شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يخطف أول بطاقة للتأهل إلي نصف نهائي دوري رجال الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

فاز فريق رجال الكرة الطائرة بنادي الاتحاد السكندري علي نظيره سبورتنج بنتيجة 3-1 علي صعيد ثان أيام بلاي أوف ربع نهائي دوري رجال الكرة الطائرة للموسم المحلي 2024-2025 ، ليتأهل إلي نصف النهائي في ظل الفوز بنتيجة 3-2 في المواجهة الأولي من البلاي أوف أمس .

تشهد الجولة الثانية اليوم لقاءات بين كلا من،بتروجت مع القناة و الزمالك مع طلائع الجيش و الأهلي مع سموحة.

أما علي صعيد مسابقات السيدات ، فاز فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلي على نظيره سبورتنج بنتيجة 3-0 فى فاصلة تحديد المتأهل لنهائى دورى السيدات للموسم المحلى 2024- 2025 على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

بهذه النتيجة تأهل الأهلي لمواجهة الزمالك في بلاي أوف النهائي.