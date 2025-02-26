بطولة إنكلترا: إيقاف مدرب ليفربول سلوت لمباراتين بعد أحداث دربي المرسيسايد

الرياص - اسماء السيد - ليفربول : أوقف الهولندي أرنه سلوت مدرب ليفربول متصدر ترتيب الدوري الانكليزي لكرة القدم لمباراتين، إضافة الى تغريمه، بسبب سلوكه خلال دربي مرسيسايد أمام إيفرتون.

وسيبدأ سلوت في تنفيذ العقوبة بدءا من مباراة فريقه أمام نيوكاسل الأربعاء في انفيلد ضمن منافسات المرحلة السابعة والعشرين.

وأثار هدف التعادل الذي سجله القائد جيمس تاركوفسكي لإيفرتون في الوقت بدل عن الضائع في اللقاء الذي انتهى بالتعادل 2 2 على ملعب غوديسون بارك في 12 الحالي، بعض الفوضى.

وطُرد سلوت ومساعده سيبكه هولشوف من قبل الحكم مايكل أوليفر، إضافة الى لاعب ليفربول كورتيس جونز ولاعب وسط إيفرتون المالي عبدولاي دوكوريه.

وأصدرت رابطة الدوري الانكليزي بيانا الاربعاء قالت فيه إن لجنة تنظيمية مستقلة اتخذت عقوبات بحق إيفرتون، ليفربول، سلوت وهولشوف.

وقالت الرابطة في بيانها "رأت اللجنة أن مدرب ليفربول تصرف بطريقة غير لائقة و/أو استخدم كلمات مهينة و/أو مسيئة و/أو سلوكيات مهينة تجاه حكم المباراة ومساعده بعد انتهاء المباراة".

وتابعت "اعترف أرنه سلوت بالتهمة، وفرضت عليه اللجنة التنظيمية الإيقاف لمباراتين وغرامة قدرها 70 ألف جنيه إسترليني (89 ألف دولار أميركي)".

كما تعرض إيفرتون لغرامة 65 ألف جينه استرليني (82.2 ألف دولار)، وليفربول لغرامة 50 ألف جنيه استرليني (63.2 ألفا).

وتعرض سلوت وهولشوف للطرد بعد اقترابهما من أوليفر عقب الصافرة النهائية. وفي حديثه عن الحادثة في مؤتمر صحافي بعد يومين، اعترف سلوت بأن مشاعره تغلبت عليه وأنه "اتخذ القرار الخاطئ".

وتابع المدرب الهولندي "كان يجب أن أتصرف بشكل مختلف بعد المباراة، لكنها رياضة عاطفية وفي بعض الأحيان يتخذ الأفراد قرارات خاطئة وهذا ما فعلته بالتأكيد".

واشتبك لاعبا وسط ليفربول جونز وايفرتون دوكوريه بعد ان احتفل الاخير امام الجهة المخصصة لجماهير ليفربول، ما دفع بجونز الى مواجهته قبل أن يركض اللاعبون وأعضاء الجهازين الفنيين نحوهما.

وسيتواجد سلوت في المدرجات خلال مباراة الأربعاء أمام نيوكاسل، كما سيغيب عن المباراة التي يستضيف فيها ليفربول، ساوثمبتون، في 8 آذار/مارس.

وتطبق العقوبة فقط على المباريات المحلية، ما يعني أنه سيتواجد بشكل طبيعي خلال المواجهة المرتقبة امام مضيفه باريس سان جرمان الفرنسي في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال اوروبا في 5 آذار/مارس.

كما سيكون حاضرا لقيادة فريقه في نهائي كأس الرابطة أمام نيوكاسل في ويمبلي في 16 من الشهر المقبل.