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كأس إسبانيا: مبابي يغيب عن مواجهة سوسييداد لعدم تعافيه

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كأس إسبانيا: مبابي يغيب عن مواجهة سوسييداد لعدم تعافيه

الرياص - اسماء السيد - مدريد : لم يتعاف الفرنسي كيليان مبابي مهاجم ثاني لكرة القدم، بشكل كاف من عملية جراحية لخلع ضرس العقل، لذا لم ينضم إلى قائمة الفريق التي تواجه ريال سوسييداد الأربعاء في ذهاب نصف نهائي كأس إسبانيا لكرة القدم.

ولن يسافر مبابي الذي لم يتدرب الثلاثاء في مدريد، لخوض المباراة في سان سيباستيان، على عكس ما كان قد صرح به مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي في المؤتمر الصحافي.

وسيحصل هداف بطل أوروبا بـ28 هدفا في 39 مباراة هذا الموسم، على قسط من الراحة قبل مباراتين مهمتين، إذ يلتقي فريق العاصمة مع ريال بيتيس السبت في إشبيلية ضمن الدوري، ثم يواجه جاره أتلتيكو الثلاثاء المقبل في ثمن نهائي .

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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