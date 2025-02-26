شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستقر على تعديل عقد محمد السيد والان مع تفاصيل الخبر

استقر مسئولو نادى الزمالك على تعديل عقد محمد السيد لاعب الفريق، والذى ينتهى بنهاية الموسم القادم، في ظل تألق اللاعب في الفترة الأخيرة.

وكان مجلس الزمالك قد وافق على خوض اللاعب محمد السيد فترة معايشة في إنجلترا مع نادى نوتينجهام فورست، إلا أنه تعرض للإصابة قبل السفر بمزق في منشأ العضلة الأمامية خلال تواجده مع منتخب الشباب بدورة شمال افريقيا، أوقفت السفر.

ويسعى الزمالك لتحصين لاعبه من إغراءات الأندية، بعد أن تلقى اللاعب عرضا من أحد الأندية بالدورى المصرى، خلال الساعات الماضية.

ومن المقرر أن تناقش لجنة التخطيط بالزمالك تعديل عقد اللاعب خلال الجلسة المقبلة للجنة والتي مقرر عقدها خلال الـ 72 ساعة القادمة.