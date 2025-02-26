شكرا لقرائتكم خبر عن 7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم الأربعاء 26 /2 / 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 26 / 2 / 2025 ، العديد من الاخبار الرياضية منها بن شرقي والشناوي وعمر كمال وداري على دكة الأهلي أمام حرس الحدود ،جلسة في الزمالك لتجديد عقد زيزو

جراديشار ووسام يقودان هجوم الأهلي أمام حرس الحدود.. وشوبير في حراسة المرمى

أعلن مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي تشكيل فريقه الذي سيخوض مباراته أمام حرس الحدود والتي تجمعهما اليوم الأربعاء على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الـ16 لبطولة الدوري المصري الممتاز.

"سبورتس إكسبو 2025" يستقبل "تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين" لمناقشة سُبل دعم وتطوير الرياضة في مصر

استضاف معرض ومؤتمر "سبورتس إكسبو 2025"، وفد من "تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين"، وذلك في إطار الاهتمام بدعم قطاع الرياضة، باعتباره أحد المحاور الرئيسية لتنمية الشباب وتحقيق التنمية المستدامة.

جلسة الزمالك لتجديد عقد زيزو تحسم مصير العروض القطرية

ينتظر أحمد مصطفى زيزو تحديد مسئولو الزمالك ، موعد لعقد جلسة الاتفاق على تجديد عقده والذى ينتهى بنهاية الموسم، وبالتالى حسم مصيره سواء بالاستمرار مع الفريق من عدمه، في ظل تلقيه عدة عروض من خليجية خاصة من قطر.

الجاهزية شرط بيسيرو لمشاركة شيكابالا مع الزمالك

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لمواجهة نظيره زد في الجولة السادسة عشر من بطولة الدورى الممتاز والتي تقام في السابعة من مساء غد بإستاد القاهرة.

الأهلى والمعادى والزمالك مع زد.. نتائج قرعة دور الـ8 بكأس مصر للكرة النسائية

أسفرت قرعة كأس مصر لأندية الكرة النسائية، التي أجريت اليوم بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم بحضور سيد بخيت رئيس لجنة المسابقات وناصر فراج مدير المسابقات ومندوبي الأندية، عن المواجهات التالية في دور الـ8:

لجنة التخطيط بالزمالك تناقش عرض تجديد زيزو قبل جلسة اللاعب

تعقد لجنة التخطيط بنادى الزمالك جلسة مطلع الأسبوع المقبل، لمناقشة الملف الأهم على طاولة اللجنة وهو تجديد عقود لاعبى الفريق ممن تنتهى عقودهم بنهاية الموسم، وعلى رأسهم أحمد مصطفى زيزو.

روقا يشكو الزمالك لاتحاد الكرة للحصول على مستحقاته المتأخرة

تقدم محمد أشرف روقا لاعب فريق الزمالك السابق، وحرس الحدود الحالي بشكوى إلى اتحاد الكرة، ضد نادى الزمالك للحصول على مستحقاته المتأخرة لدى النادى.