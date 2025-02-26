شكرا لقرائتكم خبر عن الليلة.. بي إس في آيندهوفن يصطدم بجو إيجلز في نصف نهائي كأس هولندا.. عبر أون سبورت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه بي إس في آيندهوفن نظيره جو أهيد إيجلز في نصف نهائي كأس هولندا لكرة القدم لموسم 2024-2025، في مواجهة مرتقبة تُقام مساء اليوم في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتُبث المباراة مباشرة عبر قنوات أون سبورت، في خطوة جديدة تتيح للجمهور المصري والعربي متابعة منافسات كأس هولندا لأول مرة عبر شاشة مصرية، بعد حصول الشركة المتحدة للرياضة على حقوق البث الحصرية للبطولة.

وكان بي إس في آيندهوفن قد حجز مقعده في نصف النهائي بعد فوزه على فينورد بنتيجة 2-0، فيما تأهل جو أهيد إيجلز بعد تغلبه على نوردفيك بنتيجة 3-1.

ومن المقرر أن تستمر تغطية أون سبورت لمنافسات البطولة الكأس، حيث تُقام مواجهات نصف النهائي يومي 26 و27 فبراير، بينما تُلعب المباراة النهائية يوم 21 أبريل المقبل.

وتسعى أون سبورت إلى تقديم تجربة مشاهدة مميزة عبر استوديوهات تحليلية تضم نخبة من نجوم الكرة، لضمان تغطية استثنائية لمنافسات كأس هولندا، بعد النجاح الكبير في بث البطولات القارية والدولية.