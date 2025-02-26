شكرا لقرائتكم خبر عن ممدوح وكاريديولا والعسكري يقودون هجوم حرس الحدود أمام الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

أعلن محمد يوسف المدير الفني لفريق حرس الحدود الذي سيخوض مباراته أمام الأهلي والتي تجمعهما، اليوم الأربعاء، على استاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الـ16 لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل حرس الحدود كالتالي:

حراسة المرمى: محمود الزنفلي

الدفاع: محمد الدغيمي - محمد سامي – إبراهيم عبد الحكم - عبد الرحمن جودة – فوزي الحناوي

الوسط: محمد مجلي – إيزي إيميكا

الهجوم: محمود ممدوح – كاريديولا – حازم العسكري

لعب الأهلي وحرس الحدود قبل مباراة اليوم، 33 مباراة في تاريخ مواجهاتهما بالدوري منذ صعود حرس الحدود للدوري العام موسم 1964-1965 باسمه القديم "السواحل"، كانت المباراة الأولى يوم 13 نوفمبر 1964، وانتهت بفوز الأهلي بهدف للاشئ أحرزه حلمي سليمان، وآخر مباراة في 19 يوليو 2023، وانتهت بالتعادل 1-1، أحرز هدف الأهلي محمود كهربا.

وخلال هذه المباريات فاز الأهلي في 27 مباراة، وتعادل الفريقان في أربع مباريات، وفاز حرس الحدود في مباراتين، أحرز لاعبو الأهلي 60 هدفاً وتلقت شباكه 16 هدفاً.



أكبر نتيجة في لقاءات الفريقين كانت فوز الأهلي بنتيجة 4- 0 مرتين موسمي 2006-2007، 2015-2016، ومرة بنتيجة 4-2 موسم 2005-2006، وأربع مرات بنتيجة 3- 0، وفوز حرس الحدود بنتيجة 3- صفر موسم 2012-2013.

هداف الأهلي في لقاءات الفريقين، عماد متعب برصيد ثمانية أهداف،