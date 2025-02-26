شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى والمعادى والزمالك مع زد.. نتائج قرعة دور الـ8 بكأس مصر للكرة النسائية والان مع تفاصيل الخبر

أسفرت قرعة كأس مصر لأندية الكرة النسائية، التي أجريت اليوم بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم بحضور سيد بخيت رئيس لجنة المسابقات وناصر فراج مدير المسابقات ومندوبي الأندية، عن المواجهات التالية في دور الـ8:

الزمالك مع زد

وادي دجلة مع البنك الأهلي

الأهلي مع المعادي واليخت

مسار مع مودرن سبورت

ومن جانب آخر تقدم منتخب مصر للكرة النسائية، خطوة نحو التأهل الثالث لأمم أفريقيا، بعد تجاوز نظيره الرواندي في المرحلة الأولى من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب.

وتعادل منتخب مصر للكرة النسائية، أمام نظيره الرواندي بهدفين لكل منهما في إياب التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب.

وتأهل المنتخب الوطني للسيدات للدور الثاني من التصفيات رغم التعادل، بمجموع المباراتين، حيث كانت مباراة الذهاب انتهت بفوز المنتخب الوطني بهدف نظيف.

تقدم منتخب مصر بالهدف الأول عن طريق منة طارق، وتعادل منتخب رواندا لينتهى الشوط الأول على وقع التعادل الإيجابي، وفي شوط المباراة الثاني سجلت حبيبة عصام الهدف الثاني لسيدات الفراعنة، لكن الدقيقة قبل الأخيرة من الوقت بدل الضائع شهدت هدف التعادل لرواندا.