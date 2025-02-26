شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن وإيبا يقودان هجوم مودرن سبورت أمام الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجزائري عبد الحق بن شيخة المدير الفني لفريق مودرن سبورت عن التشكيل الاساسى لمواجهة الجونة، بعد قليل، على ستاد القاهرة الدولى، ضمن الجولة الـ16 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دوري نايل".

وجاء تشكيل مودرن سبورت على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جنش

خط الدفاع: أحمد أيمن، محمد دسوقي، محمود رزق، علي فوزي

خط الوسط: احمد يوسف، معتز زدام، احمد كباكا، محمد هلال

هجوم: حسام حسن ، ايبا

ويجلس على مقاعد البدلاء احمد يحيي، وليد علي، احمد عاطف ،عبدالله حافظ ،فيجيري،محمد مسعد، محمود شعبان، محمد صبري، غنام محمد.

بينما جاء تشكيل فريق الجونة لمواجهة مودرن سبورت، كما أعلن عنه المدرب علاء عبدالعال، كالتالي:

- حراسة المرمى: محمد علاء.

- الدفاع: أحمد مجدي - أحمد شوشة - أحمد العش - أليو جاتا.

- الوسط: بلال السيد - حفيظ - نور السيد.

- الهجوم: حسونة - أوجو صامويل - أكيم.

مودرن سبورت أصحاب الأرض قاموا بتغيير الجهاز الفني والإطاحة بالمدرب الفرنسي والتعاقد مع الجزائرى عبد الحق بن شيخة الذى تحسنت النتائج معه نسبيا إلا أن الفريق ما زال يفتقد للمسة الأخيرة وفشل في تحقيق أى انتصار مع المدير الفني حتى الآن، لذا فإنه يخوض اللقاء في المركز الأخير برصيد 9 نقاط.

في المقابل يدخل الجونة المباراة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز الأخير على سيراميكا بهدفين نظيفين وارتفاع رصيده إلى 13 نقطة في المركز الخامس عشر، لذا فمن المتوقع أن تشهد المباراة صراعا بين الفريقين من أجل الحصول على الثلاث نقاط التي ستدعم صاحبها كثيرا في بنك الدورى.