شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن تجديد عقد زيزو مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

لا يزال ملف تجديد عقد أحمد سيد زيزو نجم الزمالك مع القلعة البيضاء يلقي بظلاله على الوضع داخل ميت عقبة، باعتباره من أهم الملفات التي تحظى باهتمام مسئولي وجماهير الزمالك، خشية من رحيل اللاعب بالمجان في نهاية المومس الجاري.

وينتهي عقد زيزو مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي ويحق له التوقيع لأي نادٍ بالمجان في الوقت الراهن، لاسيما وأن هناك اهتمام من أندية محلية وخارجية بالتعاقد مع اللاعب، في مقدمتها الأهلي وأندية خليجية من قطر والسعودية.

هل تلقى زيزو عروضا في الفترة الأخيرة؟

كشف مصدر مقرب من أحمد مصطفى زيزو لاعب الزمالك أن اللاعب تلقى الفترة الأخيرة عدة عروض من أندية مختلفة إلا أنه مازال متمسك بالزمالك.

وقال المصدر في تصريحات لليوم السابع أن زيزو على قوة الزمالك وملتزم بعقده الذى ينتهى بنهاية الموسم، ورغم أنه يتلقى عروض كثيرة لكنه يتمسك بجمهور الزمالك .

ما هي آخر تطورات ملف التجديد مع زيزو؟

ينتظر أحمد مصطفى زيزو تحديد مسئولو الزمالك ، موعد لعقد جلسة الاتفاق على تجديد عقده والذى ينتهى بنهاية الموسم، وبالتالى حسم مصيره سواء بالاستمرار مع الفريق من عدمه، في ظل تلقيه عدة عروض من خليجية خاصة من قطر.

ما هو موقف زيزو في البقاء مع الزمالك؟

زيزو يرغب في الاستمرار مع الفريق الأبيض، في ظل ارتباطه بجماهيره، خلال السنوات الماضية، بالإضافة إلى تصريحاته للمقربين أن الزمالك هو الخيار الأول له، وحال تقارب أرقام النادى من العروض التي تلقاها من قطر سيكون الاختيار هو الزمالك، وفى حال تمسك الزمالك بأرقام محددة لا تتناسب مع مستوى اللاعب وقيمته التسويقية، فسيتم مناقشة العروض الأخرى لحسم الأمر النهائي.